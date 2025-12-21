Au Letzigrund, les Saint-Gallois ont décroché la totalité de l'enjeu grâce à des réussites de Baldé (28e) et Vandermersch (48e). Les Sauterelles, qui avaient provisoirement égalisé par Zvonarek (42e), n'ont pas pu éviter une défaite qui les laisse au 11e et avant-dernier rang.
La pause hivernale arrive à point nommé pour les Young Boys. Battus 3-0 au Cornaredo par Lugano, les Bernois font peine à voir en cette fin décembre. Ils n'ont pas réagi après la claque 6-2 reçue à domicile mercredi contre GC. YB a fini à dix après l'expulsion de Janko (59e), symptomatique des errements défensifs et des nerfs à vif qui caractérisent son équipe.
Lugano a rapidement plié l'affaire. Les bianconeri ont marqué par Behrens (3e) et Steffen (16e). Ils ont manqué plusieurs occasions de saler l'addition en seconde période avant d'y parvenir par Koutsias (66e). Grâce à ce succès, Lugano se hisse sur le podium provisoire, au 3e rang avec une longueur d'avance sur Bâle et quatre sur YB.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
19
16
40
2
FC St-Gall
19
16
37
3
FC Lugano
19
5
33
4
FC Bâle
19
8
32
5
Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
18
4
27
7
FC Zurich
19
-7
24
8
FC Lucerne
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zurich
19
-9
17
12
FC Winterthour
18
-27
10