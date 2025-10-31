1/4 Giorgio Contini est parti, c'est une vieille connaissance qui va prendre la relève à Berne. Photo: freshfocus

Tobias Wedermann et Lino Dieterle

Tout s’est déroulé très vite: en pleine semaine de Super League et à quelques jours du choc de dimanche contre le champion en titre, FC Bâle, Young Boys a annoncé vendredi matin la fin de la collaboration avec son entraîneur Giorgio Contini.

Cette fois, pas d’intérim à Berne. Le directeur du club, Christoph Spycher, a présenté quelques heures plus tard le successeur qui sera sur la ligne de touche dès dimanche contre le FCB: Gerry Seoane a signé un contrat jusqu’à l’été 2028.

«Le retour de Gerry Seoane est une excellente nouvelle pour nous. Avec lui, un nouveau cycle commence, même si nous ne nous attendons pas à des miracles et que nous sommes conscients de la situation délicate», a déclaré Christoph Spycher, directeur sportif du Young Boys. Gerry Seoane devrait apporter de la stabilité à l’équipe. Un premier contact a eu lieu avant le match contre Grasshoppers, et après le match nul 3-3, «les choses se sont vraiment accélérées».

Une vision claire pour transformer l’équipe

«Grâce à nos solides fondations historiques, nous avons pu trouver une solution très rapidement», a expliqué Christoph Spycher, revenant sur les négociations. Gerry Seoane dispose d’une vision claire et pilotera la transformation de l’équipe. «Concernant le match de dimanche, lui et son staff disposent de très peu de temps. Cependant, ils sauront insuffler l’élan nécessaire.» Le projet avec Seoane s’inscrit dans la durée.

Gerry Seoane incarne la réussite totale à Berne: âgé de 47 ans, il a remporté trois titres de champion et une Coupe de Suisse avec le YB entre 2018 et 2021. Son parcours s’est ensuite poursuivi en Bundesliga avec le Bayer Leverkusen, puis au Borussia Mönchengladbach, où il a été libéré à la mi-septembre. Ce départ a ouvert la voie à son retour à Berne. Selon Blick, des discussions étaient en cours depuis plusieurs semaines et se sont récemment intensifiées en coulisses, en raison des résultats en dents de scie du club.

«Un nouveau défi qui exigera beaucoup de travail»

«Lorsque l’opportunité de revenir au YB s’est présentée, j’ai ressenti une grande joie», a confié Gerry Seoane. Le contact avec le club n’a jamais été rompu après son départ. «Un tout nouveau défi nous attend, qui exigera avant tout beaucoup de travail.»

Pour son premier match de retour, dimanche, YB affrontera le FC Bâle, champion en titre. «Il s’agit d’aborder la rencontre avec une énergie positive. Je compte sur les joueurs pour réagir et jouer avec passion.»