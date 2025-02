La Super League est en feu! Quatre leaders à égalité, un huitième qui n'est qu'à six points derrière. Et encore plus près: Young Boys! Giorgio Contini a pris tous les risques dimanche et son audace a payé: Lugano est tombé au Wankdorf. Le tournant du championnat?

La course au titre la plus folle de tous les temps est lancée!

1/6 L'entraîneur d'YB Giorgio Contini a le regard tourné vers le haut. Photo: keystone-sda.ch

Simon Strimer et Alain Kunz

Giorgio Contini a fait all-in ce dimanche! A la 65e, l'entraîneur d'YB a fait entrer Filip Ugrinic, ce qui n'était pas surprenant, mais aussi l'ailier Alan Virginius à la place du défenseur Abdu Conté. YB joue désormais à trois derrière et joue à fond la carte de l'attaque. Le changement porte ses fruits: A la 84e, Jaouen Hadjam marque le but de la victoire contre le leader Lugano. Les Bernois se hissent au-dessus de la barre. Et dans la course au titre.

D'où la question posée à Giorgio Contini: ces changements étaient-ils le signal envoyé à l'équipe qu'elle avait absolument besoin de ces trois points pour rester dans la course au titre et qu'elle voulait à tout prix gagner? «Nous avons en effet discuté sur le banc de ce que nous apporterait un point. Nous sommes arrivés à la conclusion suivante: rien. Nous avons donc joué à fond la carte de ces trois changements. Et plus tard, nous avons encore changé offensivement avec Ebrima Colley pour Lukasz Lakomy».

Le tableau sera divisé dans huit journées

Giorgio Contini n'évacue donc plus la question de la course au titre. Le son de cloche était différent ces derniers temps. Y compris à la veille de ce match. «Parler maintenant de la première ou de la deuxième place serait présomptueux», disait-il encore cette semaine.

Dans cette Super League complètement folle, tout est désormais possible. Après 25 journées, YB n'a plus que cinq (!) points de retard sur les quatre leaders Bâle, Lugano, Lucerne et Servette, alors que le championnat sera divisé en deux après la 33e journée. Ensuite, il y aura encore cinq matches au cours desquels YB pourra battre chacun de ses concurrents directs.

Giorgio Contini a toujours souligné que le premier objectif devait être d'atteindre le top 6. YB y est désormais installé. «Nous sommes pour la première fois au-dessus de la barre. Un premier objectif est donc atteint. Nous voulons plus, mais nous sommes toujours dans la position du chasseur».

Christian Fassnacht regarde lui aussi vers le haut: «J'aimerais que nous ayons aussi 42 points. Mais je suis très content que nous soyons enfin de retour dans la première moitié du classement. Pour le reste, nous verrons bien».

YB clairement candidat au titre devant Bâle? «A 100%!»

En mode attaque? Son vis-à-vis au Wankdorf, l'entraîneur de Lugano Mattia Croci-Torti, va beaucoup plus loin: «Je l'ai déjà dit en janvier, je l'ai dit en février et il y a une semaine: YB est pour moi le candidat numéro un au titre, parce que c'est la meilleure équipe». Vraiment, clairement candidat numéro un au titre, devant Bâle? «A 100%», assure le Mistrer.

Fin janvier, YB était encore neuvième, avec dix points de retard sur Lugano. Désormais, son entraîneur assume des mots comme «course au titre». La Super League est renversante! «Une saison incroyablement folle pour le fan de football neutre», estime Christian Fassnacht. «Il y a tellement de choses possibles». Et désormais, la porte est ouverte pour YB.