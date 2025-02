Entre Lucerne et Winterthour, c'est une fois de plus le chaos! Le carton rouge contre Tobias Schättin est à l'origine d'un après-midi de folie. Uli Forte, l'entraîneur du FC Winterthour, est sorti de son match, y compris en conférence de presse.

1/4 Après la défaite à Lucerne, l'entraîneur de Winterthour, Uli Forte, en veut à l'arbitre. Une fois de plus. Photo: keystone-sda.ch

Carlo Emanuele Frezza

L'entraîneur de Winterthour, Uli Forte, était déjà en colère contre l'arbitrage après le dernier match contre le FC Zurich. Mais sa frustration s'est encore accrue ce week-end! Après le match à Lucerne, il constate lui-même, plein d'amerturme: «Apparemment, il est possible de faire pire que jusqu'à présent».

L'action qui met Uli Forte complètement hors de lui se produit juste avant la pause. Son joueur Tobias Schättin, semelle en avant, touche le défenseur lucernois Bung Meng Freimann au genou après avoir tiré.

Uli Forte exprime son incompréhension

En fait, il s'agit d'une situation normale et c'est ainsi que l'arbitre Johannes von Mandach la juge dans un premier temps. Mais comme lors de deux scènes similaires au cours des 365 derniers jours (Lukas Görtler de Saint-Gall et Bénie Traoré de Bâle en décembre), l'arbitre est appelé à l'écran. Il y voit en arrêt sur image la semelle ouverte de Tobias Schättin après avoir tiré. Et il donne carton rouge, au grand dam du FC Winterthour.

«Je ne trouve rien de mal à ce que la VAR intervienne. Mais à la fin, il y a toujours un arbitre principal sur le terrain qui a la compétence de dire, non, j'ai vu les choses autrement. Je me demande pourquoi les arbitres ne le font pas et ne tiennent pas leur ligne», déclare Uli Forte avec peu de compréhension.

C'est l'arbitre Johannes von Mandach en personne qui prend position à la fin du match et assume son erreur. «Ce sont ces scènes qui sont extrêmement difficiles à juger. Je suis désolé, c'est une erreur. Cela ne correspond pas à nos exigences. C'est une mauvaise décision».

Une déclaration combative pour les prochaines semaines

Uli Forte accepte certes les excuses. «Mais en fin de compte, elles ne nous apportent rien». Bien au contraire. Car après le carton rouge, il y a encore un penalty sévère contre Winterthour dans les dernières minutes. C'en est trop pour Uli Forte, qui réclame tellement qu'il est également expulsé du terrain et applaudit ensuite l'arbitre d'un air moqueur.

«Je peux dire une chose, ce n'est pas encore la fin de cette histoire. C'est maintenant que nous allons nous battre encore plus. Car ce n'est pas ainsi qu'on va se faire larguer».