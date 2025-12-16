Thoune se relance en tête du championnat

Le FC Thoune consolide sa place de leader de Super League en allant s'imposer 4-1 à Winterthour mardi.

ATS Agence télégraphique suisse

Winterthour est toujours en besoin de points après sa défaite mardi devant le leader Thoune (4-1). Les joueurs de l'Oberland bernois ont relancé la machine après leur défaite contre Saint-Gall samedi lors du match au sommet de cette fin d'année (2-0). Ils gardent trois points d'avance sur les Brodeurs.

Ethan Meichtry et Elmin Rastoder ont donné deux longueurs d'avance à Thoune avant l'expulsion précoce de Remo Arnold (26e). Andrin Hunziker a réduit la marque pour «Winti» avant le 3-1 de Justin Roth. Dans le temps additionnel, Christopher Ibayi a entériné la 12e victoire de la saison du promu.