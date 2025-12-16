Thoune se relance en tête du championnat

ATS Agence télégraphique suisse
Winterthour est toujours en besoin de points après sa défaite mardi devant le leader Thoune (4-1). Les joueurs de l'Oberland bernois ont relancé la machine après leur défaite contre Saint-Gall samedi lors du match au sommet de cette fin d'année (2-0). Ils gardent trois points d'avance sur les Brodeurs.
Ethan Meichtry et Elmin Rastoder ont donné deux longueurs d'avance à Thoune avant l'expulsion précoce de Remo Arnold (26e). Andrin Hunziker a réduit la marque pour «Winti» avant le 3-1 de Justin Roth. Dans le temps additionnel, Christopher Ibayi a entériné la 12e victoire de la saison du promu.
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
18
14
37
2
FC St-Gall
18
15
34
3
Young Boys
17
7
29
4
FC Bâle
17
7
28
5
FC Sion
18
4
27
6
FC Lugano
17
1
27
7
FC Zurich
17
-4
24
8
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
17
-6
19
10
FC Lucerne
17
-3
18
11
Grasshopper Club Zurich
17
-12
14
12
FC Winterthour
18
-27
10
Tour final
Tour de relégation