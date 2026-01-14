Sion s'impose à Tourbillon au terme d'une soirée émouvante

Blick Sport
Tanguy Nef, Daniel Yule et Marc Rochat pour accompagner le père d'une des 40 victimes, des supporters très émus et des hommages venus de toutes les parties du stade, secteur visiteur compris: la soirée a été extrêmement particulière ce mercredi soir à Tourbillon, où le FC Sion s'est imposé 2-0 face à Winterthour pour son premier match de l'année.
Tout n'a pas été simple pour le FC Sion, qui a dû attendre la 70e pour ouvrir la marque grâce à son joker Winsley Boteli, une nouvelle fois décisif juste après son entrée en jeu. Les Valaisans ont doublé la mise grâce à Ilyas Chouaref à la 76e et ont ainsi assuré leur victoire, synonyme de départ idéal dans cette année 2026. Il y a au moins eu des sourires à Tourbillon ce mercredi, finalement.
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
19
16
40
2
FC St-Gall
19
16
37
3
FC Lugano
19
5
33
4
FC Bâle
19
8
32
5
FC Sion
19
6
30
6
Young Boys
19
0
29
7
FC Lausanne-Sport
19
1
24
8
FC Zurich
19
-7
24
9
FC Lucerne
19
0
21
10
Servette FC
19
-7
20
11
Grasshopper Club Zurich
19
-9
17
12
FC Winterthour
19
-29
10
