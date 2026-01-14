Sion s'impose à Tourbillon au terme d'une soirée émouvante

Après un hommage appuyé aux victimes de Crans-Montana, le FC Sion s'est imposé 2-0 à Tourbillon face à Winterthour pour son premier match de l'année. Une soirée émouvante et, au final, très belle.

Tanguy Nef, Daniel Yule et Marc Rochat pour accompagner le père d'une des 40 victimes, des supporters très émus et des hommages venus de toutes les parties du stade, secteur visiteur compris: la soirée a été extrêmement particulière ce mercredi soir à Tourbillon, où le FC Sion s'est imposé 2-0 face à Winterthour pour son premier match de l'année.

Tout n'a pas été simple pour le FC Sion, qui a dû attendre la 70e pour ouvrir la marque grâce à son joker Winsley Boteli, une nouvelle fois décisif juste après son entrée en jeu. Les Valaisans ont doublé la mise grâce à Ilyas Chouaref à la 76e et ont ainsi assuré leur victoire, synonyme de départ idéal dans cette année 2026. Il y a au moins eu des sourires à Tourbillon ce mercredi, finalement.