DE
FR

Victoire 2-0 contre Winterthour
Sion s'impose à Tourbillon au terme d'une soirée émouvante

Après un hommage appuyé aux victimes de Crans-Montana, le FC Sion s'est imposé 2-0 à Tourbillon face à Winterthour pour son premier match de l'année. Une soirée émouvante et, au final, très belle.
Publié: 22:25 heures
|
Dernière mise à jour: 22:38 heures
1/2
Les joueurs du FC Sion ont pu offrir la victoire à leur public.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Tanguy Nef, Daniel Yule et Marc Rochat pour accompagner le père d'une des 40 victimes, des supporters très émus et des hommages venus de toutes les parties du stade, secteur visiteur compris: la soirée a été extrêmement particulière ce mercredi soir à Tourbillon, où le FC Sion s'est imposé 2-0 face à Winterthour pour son premier match de l'année.

Tout n'a pas été simple pour le FC Sion, qui a dû attendre la 70e pour ouvrir la marque grâce à son joker Winsley Boteli, une nouvelle fois décisif juste après son entrée en jeu. Les Valaisans ont doublé la mise grâce à Ilyas Chouaref à la 76e et ont ainsi assuré leur victoire, synonyme de départ idéal dans cette année 2026. Il y a au moins eu des sourires à Tourbillon ce mercredi, finalement.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
19
16
40
2
FC St-Gall
FC St-Gall
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
19
5
33
4
FC Bâle
FC Bâle
19
8
32
5
FC Sion
FC Sion
19
6
30
6
Young Boys
Young Boys
19
0
29
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
19
1
24
8
FC Zurich
FC Zurich
19
-7
24
9
FC Lucerne
FC Lucerne
19
0
21
10
Servette FC
Servette FC
19
-7
20
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
19
-9
17
12
FC Winterthour
FC Winterthour
19
-29
10
Tour final
Tour de relégation
Mentionné dans cet article
Super League
Super League
FC Sion
FC Sion
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Super League
      Super League
      FC Sion
      FC Sion