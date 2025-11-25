Le Lausanne-Sport s'inspire de Netflix pour attirer des fans

Vincent Steinmann se veut novateur dans sa communication. Photo: keystone-sda.ch

Tout a commencé par une blague de Toto Morand, l'entrepreneur bien connu de la région lausannoise. «Un soir, il m'a écrit pour me dire que notre slogan devait être 'LS is more', se souvient Vincent Steinmann, directeur du club de la Tuilière. En français, 'less is more', cela veut dire faire mieux avec moins.» Mais le dirigeant du club n'avait l'époque pas de concept pour appliquer cette punchline.

C'est en arrivant à une constatation simple que le club de la Tuilière a pu appliquer le slogan soufflé par Toto Morand. «Après les années covid, on n’a pas été capable de significativement développer notre base d’abonnés, constate l'homme fort du LS. Aujourd'hui, nous en comptons moins de 3000. Ce n'est pas suffisant. Tout le monde croit que pour que le club se développe, il faut juste que notre propriétaire, Ineos, mette plus d'argent. Mais le ticketing est très important.»

Avec la campagne européenne qui a permis de belles affluences, Vincent Steinmann s'est mis en tête de fidéliser ces supporters moins réguliers de son stade. Comment? En repensant à Toto Morand, justement. Le LS a lancé un abonnement «flexible» pour attirer un public plus régulier. Concrètement, qu'est-ce que cela représente? «C'est une première suisse, précise le dirigeant. Nous proposons l'abonnement flexible au mois comme Netflix, Spotify ou tout autre service du genre.»

Pour lancer son offre, le club vaudois propose un premier pack de six mois pour le prix de trois. Il sera donc possible de suivre des matches du Lausanne-Sport dès 9,90 francs par mois dans le kop ou 14,90 en tribune latérale. «Nous nous sommes inspirés de deux modèles existants à Anderlecht et Copenhague, poursuit l'homme de bureau. Les deux clubs faisaient face au même challenge que nous, à savoir attirer de nouveaux spectateurs. Mais nous, nous bénéficions d'un momentum très bon avec le parcours européen.»

«On doit prendre un risque»

Le but avoué de Vincent Steinmann? 1000 abonnés supplémentaires d'ici la fin de l'année. «C'est un moyen de fidéliser un public différent, appuie-t-il. Actuellement, notre supporter type est âgé de 34 ans. En ouvrant les portes de notre stade de manière plus large, nous espérons également rajeunir notre public. Nous sommes conscients que c'est un risque et que les résultats peuvent avoir une influence sur la réussite de cette stratégie et sur la stabilité de nos revenus, mais c'est un pari que je souhaite prendre.»

Après le premier «pack» de six mois au prix de trois, le Lausanne-Sport va généraliser les abonnements de type «Netflix». «Il y aura toujours moyen de payer à l'année, poursuit notre interlocuteur. Mais dans l'économie actuelle, nous pensons que c'est un bon moyen pour permettre à tout le monde de venir au stade.»

Dès la saison prochaine, le modèle traditionnel d'abonnement de saison sera donc supprimé. «Mais contrairement à Anderlecht, par exemple, nous garantissons sa place numérotée à notre abonné en tribune, précise Vincent Steinmann. Cette solution lui offrira surtout plus de liberté. Un abonnement classique, c’est extrêmement rigide. Il faut s’engager sur une année, payer d’avance… C’est un modèle qui correspond peut-être à un autre temps.»

Réduire le stress au quotidien

Plus de liberté pour les fans, mais aussi moins de stress pour le club. Le dirigeant donne un exemple concret. «Avec moins de 3000 abonnés, on doit aller chercher plus de 4000 personnes par match si on veut attirer 7000 personnes à la Tuilière, détaille-t-il. Cela signifie donc que chaque semaine de match, on est sous pression. Récemment, plus de la moitié des 4000 tickets ont été vendus dans les deux derniers jours. C'est une pression compliquée à gérer.»

Vincent Steinmann est convaincu que l'afflux de nouveaux supporters est bénéfique aux supporters déjà présents. «Il suffit de voir l'ambiance lors des soirées avec un stade plein, image-t-il. L'atmosphère est unique et les gens repartent à la maison avec le sourire. On veut casser ce plafond de verre qui nous empêche de faire vraiment vivre la Tuilière. À 9000 personnes, ce stade a une autre atmosphère. C'est ce que nous voulons arriver à retrouver en trouvant un nouveau public.»

L'offre des six mois pour le prix de trois sera valable dès le 1er décembre et les ventes possibles jusqu'à la fin de l'année. «Pile pour la période des fêtes», rigole Vincent Steinmann qui a déjà trouvé le cadeau idéal pour les fans de foot de la région... et un slogan vendeur pour le mettre en avant grâce à Toto Morand.