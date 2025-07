Christian Constantin parle du nouveau stade du FC Sion

Le 27 juin, Sion et le canton du Valais ont donné leur feu vert à la construction d’un nouveau stade de football et d’une académie. Une bonne nouvelle pour les supporters sédunois. Mais à quoi ressemble précisément ce projet? Christian Constantin nous explique tout.

1/16 La Sphère est l'emblème du nouveau stade de Christian Constantin. Photo: CHRISTIAN CONSTANTIN SA

Alain Kunz

Christian Constantin, qui a pris les décisions annoncées vendredi?

Un groupe de travail composé de la ville de Sion, du Département valaisan de la sécurité, des institutions et du sport, de l’Association valaisanne de football et du FC Sion. Ces partenaires avaient déjà posé les bases en signant une déclaration d’intention en janvier 2024.

Jusqu'à vendredi dernier, une rénovation du Tourbillon était encore envisagée. Celle-ci est-elle désormais écartée?

Oui. Le président de Sion, Christian Constantin, explique: «Elle aurait coûté cent millions de francs pour un projet à la durée de vie limitée. Cela n’avait pas de sens. J’ai déjà fait suffisamment de rénovations: 1986, 1994, 2006, 2012 et 2015. Ça suffit.»

Initialement, le projet aurait dû être décidé en janvier. Quel est l'impact de ces six mois de retard?

Aucun. Le calendrier avait été établi avec une certaine marge de sécurité, et il reste inchangé.

Quel est justement ce calendrier?

L’ouverture du nouveau stade est prévue pour le 30 juin 2030. La phase de planification et de construction est estimée – de manière prudente – à 42 mois. Le premier coup de pioche devrait être donné début 2027. Les entreprises générales estiment qu’une livraison un an plus tôt est envisageable. On en saura plus l’année prochaine.

Où le FC Sion jouera-t-il pendant les travaux?

Toujours à Tourbillon. Cela n’aurait pas été possible en cas de rénovation du stade actuel. Mais comme le nouveau sera construit à côté, Sion pourra continuer à évoluer dans son enceinte historique de 1968.

Combien sera le coût du projet et qui va payer?

Les coûts sont estimés à 450 millions de francs. Christian Constantin prévoit de financer l’opération via des projets immobiliers. Le stade ne coûtera donc rien aux collectivités publiques. Le président précise: «Toute participation des pouvoirs publics aurait provoqué des polémiques et des débats interminables, vu l’ampleur du projet. Et après les événements tragiques de Blatten, le canton a – à juste titre – d’autres priorités. Mais réunir les garanties nécessaires sera un énorme travail.»

« Le projet prévoit des boutiques, un hôtel et diverses infrastructures complémentaires Christian Constantin »

À qui appartiendra le stade?

L'enceinte appartiendra à une société immobilière du FC Sion, dont «CC» sera l'actionnaire majoritaire. Le terrain appartient à la ville de Sion.

Quelle sera la capacité du stade?

15'000, mais 17'000 avec les loges. «Pour les concerts, on vise une capacité totale de 30’000 spectateurs», précise Christian Constantin.

Y aura-t-il une utilisation de l'enceinte?

Oui. Le projet prévoit des boutiques, un hôtel et diverses infrastructures complémentaires.

Le stade comportera-t-il effectivement une scène comme la Sphère de Las Vegas, célèbre dans le monde entier?

C’est bien prévu. Christian Constantin s’enthousiasme: «Le stade sera une 'plateforme alpine' modulaire, unique au monde. Avec cette scène fixe, un toit rétractable – indispensable dans une région touristique hivernale comme le Valais – et des possibilités d’organiser des concerts, des spectacles de cirque et bien d’autres événements.»

L’Académie valaisanne de football sera-t-elle également construite?

Oui. Ce projet de 30 millions de francs sera financé par la ville de Sion (75%) et le canton du Valais (25%). Christian Constantin précise: «La ville de Sion assurera l’exploitation. L’Association valaisanne de football et nous-mêmes prendrons en charge la partie sportive. Jusqu’à 16 ans, il y aura deux équipes parallèles: une sous le label de l’AVF et une sous celui du FC Sion. Ensuite, les meilleurs juniors évolueront pour le FC Sion. L’académie proposera aussi des hébergements et une école. L’ouverture est prévue en juin 2028.»