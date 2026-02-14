Saint-Gall accroché par Grasshopper

Sous une pluie continue et même des flocons de neige après la pause, les Saint-Gallois n'ont pas ménagé leurs efforts, mais il leur a manqué le dernier geste. En première mi-temps, Vogt a raté une montagne avant de voir un tir être dévié par un défenseur contre le poteau.
GC n'a pas fait que défendre. Les Sauterelles ont aussi bénéficié de quelques occasions. La différence supposée de niveau entre le deuxième et l'avant-dernier du classement n'a en tout cas pas sauté aux yeux lors de ce duel.
Lucerne va mieux
Par ailleurs, Lucerne a signé un deuxième succès consécutif cette semaine en s'imposant 4-1 au Letzigrund contre un FC Zurich bien mal disposé. Les visiteurs ont marqué par Di Giusto (15e), Kabwit (29e), Freimann (64e) et Ferreira (68e). Emmanuel a sauvé l'honneur en fin de rencontre. Cette victoire permet aux hommes de Mario Frick, qui sont septièmes avec 30 points, de dépasser le FCZ (28).
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
24
28
55
2
FC St-Gall
24
15
43
3
FC Lugano
24
11
42
4
FC Bâle
24
7
39
5
FC Sion
24
8
37
6
Young Boys
24
-3
33
7
FC Lucerne
25
1
30
8
FC Lausanne-Sport
24
-2
29
9
FC Zurich
25
-12
28
10
Servette FC
24
-7
26
11
Grasshopper Club Zurich
25
-12
21
12
FC Winterthour
23
-34
14