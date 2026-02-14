DE
FR

Une gifle pour le FC Zurich
Saint-Gall accroché par Grasshopper

Saint-Gall a égaré deux points précieux samedi en ouverture de la 25e journée de Super League. Les Brodeurs ont en effet concédé le nul 0-0 à domicile contre Grasshopper.
Publié: il y a 11 minutes
Frustration pour Alessandro Vogt et Saint-Gall
Photo: GIAN EHRENZELLER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Sous une pluie continue et même des flocons de neige après la pause, les Saint-Gallois n'ont pas ménagé leurs efforts, mais il leur a manqué le dernier geste. En première mi-temps, Vogt a raté une montagne avant de voir un tir être dévié par un défenseur contre le poteau.

GC n'a pas fait que défendre. Les Sauterelles ont aussi bénéficié de quelques occasions. La différence supposée de niveau entre le deuxième et l'avant-dernier du classement n'a en tout cas pas sauté aux yeux lors de ce duel.

Lucerne va mieux

Par ailleurs, Lucerne a signé un deuxième succès consécutif cette semaine en s'imposant 4-1 au Letzigrund contre un FC Zurich bien mal disposé. Les visiteurs ont marqué par Di Giusto (15e), Kabwit (29e), Freimann (64e) et Ferreira (68e). Emmanuel a sauvé l'honneur en fin de rencontre. Cette victoire permet aux hommes de Mario Frick, qui sont septièmes avec 30 points, de dépasser le FCZ (28).

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
24
28
55
2
FC St-Gall
FC St-Gall
24
15
43
3
FC Lugano
FC Lugano
24
11
42
4
FC Bâle
FC Bâle
24
7
39
5
FC Sion
FC Sion
24
8
37
6
Young Boys
Young Boys
24
-3
33
7
FC Lucerne
FC Lucerne
25
1
30
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
24
-2
29
9
FC Zurich
FC Zurich
25
-12
28
10
Servette FC
Servette FC
24
-7
26
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
25
-12
21
12
FC Winterthour
FC Winterthour
23
-34
14
Tour final
Tour de relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus