Grasshopper écrase Young Boys 6-2 à Berne!

YB a ainsi une fois encore confirmé sa tendance à être régulier dans l'irrégularité. Les Bernois ont été bien trop larges sur le plan défensif, ce dont les visiteurs ont su profiter. GC a évolué de manière offensive dès l'entame de la partie et a débloqué le score par Asp Jensen dès la 3e.
Les Zurichois ont aussi marqué par Plange, auteur d'un étonnant quadruplé (14e/penalty, 85e, 90e, 92e), et Clemente (38e). Zvonarek a même manqué un autre penalty (72e). Pour YB, Alvyn Sanches a été l'un des rares à surnager: il a réduit le score (19e) et donné une passe décisive pour Bedia (60e). Mais pour le reste, la prestation des hommes de Gerardo Seoane a été inquiétante.
Lugano a tiré le gros lot en l'emportant 1-0 au Letzigrund face au FC Zurich. Behrens a marqué à la 91e le seul but d'un duel peu animé. Un troisième succès en déplacement a été enregistré: Bâle s'est imposé 2-1 à Lucerne. Broschinski ((49e) et Koindredi (75/penalty) ont été les buteurs alors que von Moos avait égalisé (54e).
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
18
14
37
2
FC St-Gall
18
15
34
3
FC Bâle
18
8
31
4
FC Lugano
18
2
30
5
Young Boys
18
3
29
6
FC Sion
18
4
27
7
FC Zurich
18
-5
24
8
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
17
-6
19
10
FC Lucerne
18
-4
18
11
Grasshopper Club Zurich
18
-8
17
12
FC Winterthour
18
-27
10