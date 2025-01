1/6 Giotto Morandi pourrait quitter les Grasshoppers dès cet hiver. Photo: Pius Koller

Florian Raz

En théorie, Giotto Morandi devrait quitter les Grasshoppers gratuitement cet été vu que son contrat se termine en juin. Mais il existe une clause secrète à son contrat, que Blick révèle aujourd'hui!

Comme Blick l'a en effet appris, le milieu offensif de 25 ans sera automatiquement lié à GC pour une année supplémentaire s'il participe à 22 matches de championnat cette saison. Jusqu'à présent, le Tessinois a joué 17 fois pour les Sauterelles.

Si Giotto Morandi veut partir, il doit le faire maintenant.

Cela signifie que si Giotto Morandi ne veut pas être lié aux Zurichois jusqu'à l'été 2026, il doit les quitter cet hiver encore. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il manque 16 des 20 matches restants. D'autant plus que GC pourrait encore disputer deux matches supplémentaires lors du barrage.

De leur côté, les Grasshoppers devraient, dans cette situation, avoir intérêt à conserver leur joueur le plus talentueux au-delà de la pause hivernale. Giotto Morandi est le joueur le plus dangereux de l'équipe avec sept buts ou passes décisives en championnat. Et sa valeur de transfert augmenterait également avec un contrat plus long.

Servette et Bâle sont des acheteurs potentiels

Actuellement, deux clubs suisses émergent comme acheteurs potentiels : Servette et Bâle. À Genève, René Weiler a passé en revue la liste des joueurs de Grasshopper Club Zurich qui seront libres de tout contrat cet été. Sans surprise, le directeur sportif du Servette FC a identifié Giotto Morandi comme une cible de transfert intéressante.

Selon plusieurs sources, René Weiler s’est renseigné sur Giotto Morandi. Avec sa technique raffinée, ce dernier pourrait parfaitement s’intégrer au style de jeu élégant des Genevois.

Cependant, le directeur sportif du SFC est également connu pour explorer un large éventail d’options avant de prendre une décision. De plus, en tant qu’entraîneur, il n’a pas la réputation de privilégier les joueurs réputés pour leur caractère capricieux.

Tsiy Ndenge serait également sur la liste du Servette FC

Et dans les faits, le plus gros souci genevois ne se situe pas dans le domaine offensif, mais au coeur du jeu, avec la blessure de David Douline. Un autre joueur de GC, dont le contrat expire également cet été, pourrait y remédier: Tsiy Ndenge. Tout comme Morandi, le joueur de 27 ans ne voit plus son avenir à Zurich.

Si le transfert de Giotto Morandi à Servette échoue, le FC Bâle serait la prochaine destination logique. Il reste encore un peu de temps pour les négociations. La fenêtre de transfert de la Super League n'ouvre que le 15 janvier. La clôture des transferts est fixée au 17 février.