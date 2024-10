Fabio Celestini a beaucoup de travail devant lui pendant la pause internationale. Photo: Pius Koller 1/5

Lucas Werder

Lorsque Fabio Celestini veut se détendre après une longue journée, il se met à la cuisine chez lui. Au moins une fois par semaine, le cuisinier amateur se prépare des pâtes fraîches avec sa machine à pâtes. Le Lausannois ne jette que très rarement un coup d'œil dans un livre de cuisine, il connaît la plupart de ses recettes par cœur.

Actuellement, son travail d'entraîneur du FC Bâle est nettement moins facile. Fabio Celestini est toujours à la recherche de la bonne recette. Sur le plan du résultat, les Bâlois ont certes reçu un peu d'oxygène grâce à la victoire 1-0 contre YB. Mais la performance contre la lanterne rouge bernoise n'a pas été vraiment convaincante, malgré une supériorité numérique de plus de 50 minutes.

Marwin Hitz: «Nous nous sommes trop précipités»

C'est surtout l'offensive du FC Bâle qui pose problème. Fin août, les Rotblau avaient encore la meilleure attaque de la ligue. Les Bâlois avaient marqué 15 buts lors des six premiers matches du championnat. Mais depuis, ils n'ont marqué qu'un seul but. Et c'est un défenseur, Adrian Barisic, qui l'a fait, contre YB.

Fabio Celestini attribue l'absence de buts surtout au manque de précision dans les 30 derniers mètres devant le but adverse. «Il manque actuellement la dernière passe ou le dernier dribble pour être encore plus souvent dangereux», estime l'entraîneur bâlois. Marwin Hitz voit lui aussi un potentiel d'amélioration dans ce domaine. «Nous avons conclu plusieurs possibilités de manière trop précipitée», déclare le gardien après la victoire contre YB.

Kevin Carlos fait des débuts réussis dans le onze de départ

Kevin Carlos est l'un de ceux qui apportent le calme nécessaire. Alors que le co-meilleur buteur de la saison dernière (avec Yverdon) avait encore un peu de mal avec sa forme physique ces dernières semaines, l'Espagnol est pour la première fois titulaire contre YB. Il manque de peu d'inscrire son premier but avec un coup de tête sur la barre transversale.

Kevin Carlos serait ainsi devenu le septième joueur offensif bâlois à marquer ou à réussir un assist cette saison en Super League, derrière Albian Ajeti, Bénie Traoré, Xherdan Shaqiri, Bradley Fink, Martin Soticek et Benjamin Kololli. Fabio Celestini a sans aucun doute réuni les ingrédients nécessaires. Il s'agit maintenant de les utiliser pendant la pause internationale pour former enfin une attaque qui fonctionne.