Qui a convaincu et qui a déçu lors de la 10e ronde de la Super League? Blick présente l'équipe la Top team et la Flop team.

La Top team de la 10e journée (4-3-3)

David von Ballmoos (YB): Le gardien de but d'YB n'a rien eu à faire pendant une bonne partie du match. En deuxième mi-temps, il réalise trois parades exceptionnelles qui permettent à YB de conserver ses trois points.

Lindrit Kamberi (Zurich): Ricardo Moniz lui a demandé de jouer à la surprise générale sur le côté droit du milieu de terrain. Il le remercie en marquant le but splendide du 1-0.

Karim Sow (Lausanne): Assure la stabilité de la défense vaudoise, qui ne laisse rien passer dans ce duel contre Winterthour. Une performance remarquable!

Mirlind Kryeziu (Zurich): Le chef de la défense joue comme il ne l'avait plus fait depuis longtemps, fait le ménage derrière et s'engage à fond dans chaque duel. Il est également dangereux sur les corners offensifs.

Dominik Schmid (Bâle): S'en prend d'abord verbalement au banc des remplaçants de Saint-Gall, mais transforme ensuite ses émotions en quelque chose de positif et est impliqué dans les deux buts bâlois.

Miroslav Stevanovic (Servette): Le génie bosnien est toujours très précieux pour les Genevois. Avec deux assists, il brille une fois de plus dans son domaine de prédilection. Et à la 30e minute, il empêche même Ilyas Chouaref de partir seul à l'assaut du but de Jérémy Frick.

Boris Cespedes (Yverdon): Transforme le penalty de manière souveraine et met ainsi Yverdon sur la voie de la victoire. Le milieu de terrain bolivien est à nouveau un acteur important pour son équipe. Il détermine le rythme et gère le tempo à mi-terrain.

Bledian Krasniqi (Zurich): Le milieu de terrain de 23 ans assure la créativité au centre aux côtés de Cheick Condé. Le Zurichois est impliqué dans presque toutes les actions offensives.

Alvyn Sanches (Lausanne): L'international M21 confirme sa grande forme avec une prestation remarquable. Il a marqué contre Winterthour son quatrième but lors des quatre derniers matches, d'un exploit individuel époustouflant. Et c'est lui qui récupère le ballon sur le 2-0.

Cedric Itten (YB): Souvent remplaçant sous la direction de Patrick Rahmen, l'attaquant d'YB s'est débarrassé de sa frustration contre Lucerne. Un but, une passe décisive, une tête sur la latte - fort!

Kevin Carlos (Bâle): L'attaquant du FC Bâle aime aller au bowling pendant son temps libre. Sur le 1-1, ses adversaires tombent comme des quilles. Et il fait gagner le FC Bâle en marquant au bout des arrêts de jeu.

La Flop team de la 10e journée (4-3-3)

Justin Hammel (GC): Sur les deux buts qu'il a encaissé sur des tirs à longue distance, il aurait dû en arrêter au moins un. GC s'est incliné dans le derby.

Saulo Decarli (GC): Ce n'est pas la première fois cette saison qu'il n'est pas un facteur de stabilité. Il doit sortir à la pause. Ensuite, GC se montre plus solide en défense.

Remo Arnold (Winterthour): Il a vécu un véritable désastre jusqu'à son remplacement à la 30e minute. Le grand défenseur central manque de vivacité, il semble même soulagé de pouvoir sortir tôt.

Stefan Knezevic (Lucerne): Le défenseur se montre deux fois mal à l'aise face à l'attaquant d'YB Cédric Itten. Sur le 1-0, Stefan Knezevic perd le duel de la tête, et avant le 2-0, il intervient de manière trop hésitante.

Ayman El Wafi (Lugano): Sa boulette sur le 0-2 a fait la décision à Yverdon. Il a en outre connu des difficultés dans les duels contre Komano.

Ayumu Seko (GC): Se trouve dans les choux avant les deux buts encaissés. Il s'améliore après la pause lorsqu'il peut jouer en défense centrale - mais il est déjà trop tard.

Mattia Bottani (Lugano): Il n'a pas pesé dans le match des Luganais à Yverdon et a dû sortir à la pause.

Randy Schneider (Winterthour): Il a symbolisé la performance désastreuse de Winterthour lors de la phase initiale contre Lausanne et a dû sortir après une demi-heure.

Renato Steffen (Lugano): Le joueur de la Nati passe plus de temps à râler qu'à jouer au football à Yverdon, et a la chance de ne pas être expulsé en fin de match.

Ilyas Chouaref (Sion): Contre Servette, l'ailier ne réussit rien. Pas étonnant qu'il doive sortir après moins d'une heure de jeu.

Bénie Traoré (Bâle): Est nommé pour la pire performance d'acteur de la saison. Embarrassant lorsqu'il tente de gagner un penalty. Pratiquement invisible auparavant.

