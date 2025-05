Le Kazakhstan, la Moldavie ou les Îles Féroé? Les supporters du LS peuvent encore espérer passer une partie de leur été à découvrir les beautés de l'Europe et les charmes de son football. Ce samedi, leurs joueurs ont battu YB (3-2) pour leur permettre d'y croire encore.

Lausanne bat YB et peut continuer à croire en l'Europe

Noë Dussenne ne jubile pas, mais vient tout de même d'inscrire le 1-1. Le Belge a été élu fort logiquement «homme du match» par le public lausannois ce samedi. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Dernière ligne droite, cap sur l'Europe!», a réclamé au coup d'envoi, et avec ferveur, le kop lausannois au travers d'une banderole longue de plusieurs mètres, ornée d'une carte du continent sur la droite, qui n'allait malheureusement pas jusqu'au Kazakhstan, une destination de rêve pour un tour de qualification européen, mais incluait tout de même entre de nombreux autres Chypre, la Moldavie ou l'Irlande du nord, autant de voyages susceptibles de faire rêver les supporters du LS, sevrés d'Europe depuis bien trop longtemps.

Et cette Europe, les joueurs de Ludovic Magnin ont visiblement envie de la faire découvrir à leurs fans, et à eux-mêmes, vu le coeur qu'ils ont mis ce samedi pour battre Young Boys et garder intactes leurs possibilités de finir dans les quatre ou cinq premiers. Voire mieux? Le LS n'en est pas encore là, mais avec ce qu'il a montré ce samedi, il a le droit d'y croire.

Raoul Giger, chaud d'entrée pour son 100e match avec le LS

Le Lausanne-Sport s'est ainsi imposé de fort belle manière face à YB, mais en souffrant en fin de march, Karlo Letica devant multiplier les parades dans les dernières minutes pour aider son équipe à conserver les trois points. Mais avant ces arrêts de jeu irrespirables, le LS avait été plus que convaincant dans cette première partie du «Championship group», le groupe pour le titre.

Comme un symbole, Raoul Giger, le toujours très combatif, mais pas toujours très bien inspiré, latéral droit du Lausanne-Sport, s'offrait la première occasion, après quelques secondes à peine. L'Argovien, à la mentalité exemplaire, venait de se faire honorer pour son 100e match disputé avec le LS, lui qui est en fin de contrat cet été et dont l'avenir n'a toujours pas été communiqué (a-t-il une proposition de prolongation?), et c'est lui qui a forcé Marvin Keller à dévier son tir en corner à la 1re minute. Quelques dizaines de secondes plus tard, Morgan Poaty frappait de peu à côté. Il y avait le feu dans la défense d'YB, déjà!

Les joueurs bernois avaient eux aussi un peu de lecture, au travers d'un message sans ambiguïté de leurs supporters: «Portez le maillot avec fierté sur le terrain». Une injonction claire après la défaite à Bienne en Coupe voilà une semaine, et YB, c'est vrai, a réagi après le début de match furieux du LS. Ebrima Colley a d'abord marqué, largement hors-jeu, puis a trouvé la latte de Karlo Letica quelques secondes plus tard. Le coup était passé près, mais YB pouvait tout de même ouvrir la marque à la 28e grâce à Christian Fassnacht, l'ours qui cache la forêt de la misère jaune et noire ce printemps. 1-0 pour YB!

Deux passes décisives pour Koba Koindredi

Lausanne, vexé et pas abattu, réagissait grâce à une frappe magnifique d'Olivier Custodio sur le poteau (31e), mais égalisait surtout d'un coup de tête parfait de Noë Dussenne sur un corner obtenu et botté par Koba Koindredi dans les arrêts de jeu de la première période.

Le LS rentrait alors aux vestiaires sous les ovations de son public, encore une fois malheureusement trop peu nombreux (moins de 7000 spectatrices et spectateurs), mais avec un kop très bruyant et conscient de l'enjeu. Et il ne fallait que trois minutes au Lausanne-Sport pour prendre l'avantage, le pied de Koba Koindredi trouvant, sur coup-franc cette fois, la tête de Kaly Sène (2-1, 48e). Les Vaudois étaient devant pour la première fois de la soirée!

Karlo Letica impérial dans les arrêts de jeu

Une main, bien réelle mais totalement involontaire, de Raoul Giger était alors jugée comme ne valant pas le poids d'un penalty (63e), et Teddy Okou pouvait surgir pour inscrire le 3-1 à la 72e. Lausanne prenait alors deux buts d'avance, mais ne se mettait pas à l'abri pour autant, puisque Darian Males inscrivait le 3-2 à la 80e pour le champion de Suisse en titre, qui s'apprête à perdre sa couronne de manière imminente. La fin de match était irrespirable, Karlo Letica devait réussir deux miracles et les esprits s'échauffaient violemment en toute fin de rencontre, mais le LS conservait ses trois précieux points.

Prochaine étape pour les Lausannois sur le chemin de l'Europe, un déplacement forcément très compliqué dimanche sur la pelouse du FC Lucerne. Ainsi va la vie des équipes du top 6: la Conference League se mérite! Mais au bout du chemin, la récompense est sublime.