1/5 Lugano s'est nettement incliné 3-0 face au FC Zurich ce dimanche. Photo: keystone-sda.ch

Carlo Emanuele Frezza

Il y a encore quelques semaines, une grande partie des experts était d'accord: Lugano était le candidat numéro 1 au titre. Grâce à ses performances, à la largeur de son effectif, mais aussi parce que les Tessinois étaient les seuls à avoir clairement affiché leurs ambitions.

Mais en ce début de printemps, le monde du football suisse se demande désormais si ce FC Lugano a vraiment les qualités pour fêter son premier titre de champion depuis 1949. La défaite 3-0 contre le FCZ est la troisième défaite consécutive, toutes compétitions confondues! Et depuis le 1er février, les Bianconeri n'ont pu gagner qu'un seul de leurs six matches. Tout sauf un parcours de champion!

Manque-t-il de qualité dans l'effectif?

«C'est un moment délicat, très délicat», analyse l'entraîneur adjoint Carlo Ortelli. Le Tessinois a remplacé dimanche l'entraîneur en chef Mattia Croci-Torti, suspendu, et s'est adressé aux médias à sa place. «C'était une journée très difficile. Nous avons manqué de détermination, contrairement au FC Zurich», résume-t-il.

Mais que se passe-t-il actuellement à Lugano? Une chose est sûre: les nombreux blessés et suspendus font mal. Et les remplaçants des titulaires ont de plus en plus de mal à se distinguer. On pense à Yanis Cimignani, Kacper Przybylko, Ousmane Doumbia, Ayman El Wafi, Allan Arigoni et d'autres.

Anto Grgic et Renato Steffen manquent cruellement

L'équipe n'est-elle donc pas aussi bonne en profondeur qu'on le pensait jusqu'à présent et surtout en automne? Carlo Ortelli souligne: «L'effectif est toujours de qualité. Ceux que vous qualifiez de seconds choix ont prouvé en première partie de saison avec d'excellentes performances que nous pouvions compter sur eux dans les moments difficiles».

Mais Carlo Ortelli reconnaît également que la qualité fait actuellement défaut. «C'est vrai qu'il nous manque des cadres ces dernières semaines. Un Anto Grgic, qui fait tant de bien à notre équipe avec sa vision du jeu. Ou un Renato Steffen qui, justement dans des matches comme contre le FCZ, fait souvent la différence», estime l'assistant de Mattia Croci-Torti.

«Il faut réagir vite»

Carlo Ortelli précise qu'il ne s'agit pas d'un alibi. Il n'en reste pas moins que «quelques réflexions profondes» doivent maintenant être menées. «Ce que nous avons fait jusqu'à présent ne suffit plus. Nous devons tous en faire plus. Nous devrons probablement aussi changer quelque chose dans la planification hebdomadaire et l'organisation des entraînements», annonce-t-il.

Carlo Ortelli ne veut pas abandonner la lutte pour le titre. «Si nous voulons vraiment viser cet objectif, nous devons maintenant exprimer la force et la détermination de toute l'équipe». En attendant, il faut aussi regarder derrière dans un classement aussi serré, a-t-il ajouté. «Nous devons être prudents et réagir rapidement, sinon cela peut devenir très dangereux», souligne-t-il.

Mais Lugano continue d'abord sa route jeudi en Conference League, où les Bianconeri ont été très convaincants jusqu'à présent. Le match aller des huitièmes de finale chez les Slovènes de Celje permettra-t-il de se libérer? Toujours est-il que Mattia Croci-Torti sera à nouveau sur la ligne de touche, et que Renato Steffen et Antonios Papadopoulos seront de retour.