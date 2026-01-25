Dominateur pendant une heure face à Grasshopper, le LS a laissé filer une victoire qui lui tendait les bras. Entre frustration des joueurs et autocritique de Peter Zeidler, ce nul laisse un goût d’inachevé malgré une première période très convaincante.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Kevin Mouanga était presque sans voix au moment de sortir du terrain ce samedi soir à la Tuilière. Alors que le LS avait dominé GC pendant une heure et eu le bonheur d'ouvrir la marque à la 54e par Gaoussou Diakité, le grand défenseur central et ses coéquipiers ont laissé filer une victoire qui leur tendait les bras. Et personne ne savait trop pourquoi, au juste.

«C'est inexplicable! A chaud, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. On va regarder la vidéo, analyser tout ça, mais on s'est endormis après avoir marqué le 1-0», a pesté Kevin Mouanga, lequel a dévié le ballon sur le but égalisateur de Jonathan Asp Jensen à la 75e. «Je suis franchement très déçu. Ce match, on devait le gagner. Et au final, ça fait un point au lieu de trois. En première période, on joue bien, on ne leur laisse pas d'occasions. Et ensuite, après le 1-0, plus rien. On aurait même pu perdre en toute fin de match...»

On n'a fait ni l'un ni l'autre

Alors que le LS avait une occasion en or de grimper dans le top 6 et d'enchaîner une troisième victoire consécutive, GC est revenu de nulle part pour arracher le nul. «A 1-0, on aurait dû soit accélérer pour tuer le match et les enfoncer, soit bloquer et les laisser jouer jusqu'à la fin en étant solides défensivement. On n'a fait ni l'un ni l'autre», s'agaçait encore Kevin Mouanga.

Alors, Peter Zeidler, comment expliquer ce LS dominateur pendant une heure, puis carrément «endormi», selon les termes de son défenseur central? L'entraîneur du LS s'est montré moins catégorique que son joueur à ce sujet. «Il y a une équipe en face, qui est une bonne équipe. GC avait un plan, nous attendre et nous faire mal, et a de très bons joueurs. Oui, l'égalisation est un peu malheureuse, on aurait pu mieux défendre, mais Jonathan Asp Jensen est un très bon jeune joueur, on ne l'a pas découvert aujourd'hui», a commencé par dire l'Allemand, avant de se livrer à une autocritique.

Un triple changement qui a fait du mal?

«Peut-être que l'entraîneur du LS, c'est à dire moi-même, n'a pas eu l'idée la plus géniale en faisant ces trois changements à l'heure de jeu...», a-t-il admis, en référence aux entrées de Beyatt Lekoueiry, Jamie Roche et Omar Janneh alors que le LS était dominateur. «On avait eu la chance d'ouvrir la marque au moment idéal, après la pause, et après, je dois constater qu'on a baissé. Est-ce que ces trois joueurs avaient assez de rythme pour entrer dans cette partie? Peut-être pas.» La qualité des trois joueurs n'est évidemment pas en cause. Mais les deux premiers n'avaient pas encore joué en 2026 et le troisième découvre la Suisse.

Invité à creuser cette explication, Peter Zeidler a immédiatement tempéré. «Il n'y a pas que ça, bien sûr. C'est toujours multi-factoriel, et je ne vais pas vous dire non plus que tout est de ma faute. Ce qui est sûr, c'est que nous n'avons rien laissé à GC en première période et que nous avons eu deux ou trois occasions, sans marquer. Nous voulions augmenter le tempo et marquer, ce que nous avons fait. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'après l'égalisation de GC, nous n'avons pas montré de réaction. A la fin, on peut même être contents avec le nul. A 1-1, le côté psychologique est entré en jeu.»

Un très bon Florent Mollet encore une fois

L'explication «multi-factorielle»? Un LS qui recule, qui manque encore de maturité sans doute, mais ce nul frustrant ne doit pas faire oublier la bonne première heure, avec quelques joueurs vraiment intéressants sur le plan individuel, comme Gaoussou Diakité, Bryan Okoh et Florent Mollet. L'artiste malien a régalé le public de gestes techniques qui étaient loin d'être inutiles, le défenseur central a été très tranchant et le milieu français a été énorme dans l'activité, mais aussi dans la justesse de ses passes, comme samedi dernier à Berne d'ailleurs. Oui, le LS a été plutôt bon, voire même très bon, pendant une heure. Mais cette dernière demi-heure laisse un sacré goût d'inachevé.

«Il y a des progrès à faire, c'est très bien ainsi», a tranché Peter Zeidler, qui ne regrette pas d'avoir fait entrer Jamie Roche et Beyatt Lekoueiry malgré le résultat. «On récupère les joueurs. Ils sont désormais revenus. Maintenant il faut qu'ils reviennent en forme.» Pour Gabriel Sigua et Theo Bair, il faudra patienter encore un peu.



