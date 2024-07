Bâle vend Renato Veiga à Chelsea pour... 14 millions de francs

1/5 Renato Veiga dit au revoir au FC Bâle.

Dunja Moustopoulos

Environ 14 millions de francs pour un joueur de Super League, quel joli coup! Surtout lorsqu'un tel montant vient remplir les caisses d'un club qui s'est montré plutôt pauvre la saison dernière, à savoir le FC Bâle.

Pas de participation au rachat pour le FCB

Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, le jeune talent portugais Renato Veiga (20 ans) va rejoindre la Premier League – et plus précisément Chelsea. L'indemnité de transfert du jeune talent s'élèverait à 14 millions de francs, sans clause de revente pour le club bâlois. Entre-temps, le FC Bâle a confirmé sur X que Veiga avait quitté le camp d'entraînement et qu'il était en pourparlers «avec un autre club».

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Selon Fabrizio Romano, le club londonien aurait prévu d'engager Veiga au poste de défenseur gauche, de défenseur central et de milieu de terrain. La visite médicale et la signature du contrat devraient se faire dans les prochaines heures.

Au 7e rang des ventes les plus lucratives du FC Bâle

Le milieu de terrain défensif n'avait rejoint le club bâlois que l'été dernier. A l'époque, le FC Bâle avait payé 4,5 millions pour s'offrir le joueur qui appartenait à l'équipe B du Sporting Lisbonne, mais qui revenait d'un prêt à Augsbourg. A Bâle, le Portugais a montré en début de saison qu'il était doté d'un grand potentiel. Mais au fil des mois, il a de plus en plus fait parler de lui par son indiscipline plutôt que par ses performances.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Les Bâlois ne se plaindront toutefois plus de cela. En l'espace d'un an, Veiga leur a permis de réaliser un bénéfice d'environ dix millions de francs. Avec cette indemnité, le Portugais de 20 ans se place au septième rang des départs les plus chers de l'histoire du FCB.

Les départs les plus chers de l'histoire du FC Bâle Breel Embolo | 26,5 millions d'euros | 2016/17 à Schalke Manuel Akanji | 21,5 millions d'euros | 2017/18 au Borussia Dortmund Zeki Amdouni | 18,6 millions d'euros | 2023/24 à Burnley Mohamed Elyounoussi | 18 millions d'euros | 2018/19 à Southampton Mohamed Salah | 16,5 millions d'euros | 2013/14 à Chelsea Arthur Cabral | 15,5 millions d'euros | 2021/22 à la Fiorentina Andy Diouf | 14 millions d'euros | 2023/24 à Lens et Renato Veiga | 14 millions d'euros | 2024 à Chelsea Mohamed Elneny | 12, millions d'euros | 2015/15 à Arsenal Xherdan Shaqiri | 11,8 millions d'euros | 2012/13 au Bayern Munich Albian Ajeti | 11,3 millions d'euros | 2019/20 à West Ham Breel Embolo | 26,5 millions d'euros | 2016/17 à Schalke Manuel Akanji | 21,5 millions d'euros | 2017/18 au Borussia Dortmund Zeki Amdouni | 18,6 millions d'euros | 2023/24 à Burnley Mohamed Elyounoussi | 18 millions d'euros | 2018/19 à Southampton Mohamed Salah | 16,5 millions d'euros | 2013/14 à Chelsea Arthur Cabral | 15,5 millions d'euros | 2021/22 à la Fiorentina Andy Diouf | 14 millions d'euros | 2023/24 à Lens et Renato Veiga | 14 millions d'euros | 2024 à Chelsea Mohamed Elneny | 12, millions d'euros | 2015/15 à Arsenal Xherdan Shaqiri | 11,8 millions d'euros | 2012/13 au Bayern Munich Albian Ajeti | 11,3 millions d'euros | 2019/20 à West Ham plus