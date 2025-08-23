DE
Un flop retentissant de plus
Anton Miranchuk quitte Sion pour le Dynamo Moscou

Anton Miranchuk quitte comme prévu le FC Sion. Le club valaisan a confirmé samedi qu'un accord avait été trouvé avec le Dynamo Moscou pour un transfert du milieu offensif russe de 29 ans.
Anton Miranchuk n'aura donc fait qu'un bref passage à Tourbillon, et constitue un flop de plus pour le club valaisan sur le marché des transferts. Il a tout de même modestement contribué au maintien de Sion en Super League au printemps dernier. Il était arrivé en septembre 2024 en provenance du Lokomotiv Moscou.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC St-Gall
FC St-Gall
3
9
9
2
FC Thoune
FC Thoune
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Bâle
FC Bâle
4
1
6
5
Young Boys
Young Boys
4
-1
5
6
FC Lucerne
FC Lucerne
3
0
4
6
FC Zurich
FC Zurich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
3
-2
1
11
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthour
FC Winterthour
3
-6
1
Tour final
Tour de relégation
