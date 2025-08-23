Anton Miranchuk quitte comme prévu le FC Sion. Le club valaisan a confirmé samedi qu'un accord avait été trouvé avec le Dynamo Moscou pour un transfert du milieu offensif russe de 29 ans.

1/2 Anton Miranchuk quitte Sion et rentre en Russie Photo: SALVATORE DI NOLFI

ATS Agence télégraphique suisse

Anton Miranchuk n'aura donc fait qu'un bref passage à Tourbillon, et constitue un flop de plus pour le club valaisan sur le marché des transferts. Il a tout de même modestement contribué au maintien de Sion en Super League au printemps dernier. Il était arrivé en septembre 2024 en provenance du Lokomotiv Moscou.