Anton Miranchuk quitte Sion et rentre en Russie
Photo: SALVATORE DI NOLFI
ATS Agence télégraphique suisse
Anton Miranchuk n'aura donc fait qu'un bref passage à Tourbillon, et constitue un flop de plus pour le club valaisan sur le marché des transferts. Il a tout de même modestement contribué au maintien de Sion en Super League au printemps dernier. Il était arrivé en septembre 2024 en provenance du Lokomotiv Moscou.
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
3
9
9
2
3
3
9
3
3
5
7
4
4
1
6
5
4
-1
5
6
3
0
4
6
3
0
4
8
3
-1
3
9
3
-3
3
10
3
-2
1
11
3
-5
1
12
3
-6
1
