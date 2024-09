Zurich s'impose 2-0 à Bâle et prend les commandes

Zurich s'impose 2-0 à Bâle et prend les commandes

ATS Agence télégraphique suisse

La troupe de Ricardo Moniz est allée s'imposer 2-0 sur la pelouse d'un pâle FC Bâle.

Invaincu depuis désormais dix matches en championnat (8 victoires, 2 nuls), le FCZ a forcé la décision sur des réussites de Mounir Chouiar (31e) et de Juan José Perea (55e). Le FC Bâle n'a ainsi remporté aucun des six derniers «Klassiker» disputés au Parc St-Jacques (3 défaites, 3 nuls)!

La défense bâloise doit plaider coupable samedi soir. Zurich a ouvert la marque sur un contre négocié en deux passes, profitant d'un corner bâlois bien mal tiré par Romario Baro. Simon Ballet pouvait récupérer directement le ballon et le glisser à Nikola Katic, lequel lançait dans la profondeur Mounir Chouiar.

La joie des joueurs du FCZ Photo: GEORGIOS KEFALAS

Idéalement placé à l'orée des seize mètres rhénans, Chouiar jouait parfaitement le coup. L'attaquant français se jouait de son défenseur grâce à un crochet, avant de tromper Marwin Hitz sur une frappe enroulée du pied droit.

Le portier bâlois ne pouvait d'ailleurs pas grand-chose non plus sur le 2-0. Tout en puissance, le centre-avant colombien Juan José Perea prenait le dessus sur le côté gauche sur un Jonas Adjetey bien naïf en la circonstance pour inscrire son 4e but dans cette Super League 2024/25.

Le FCB de Fabio Celestini - qui a aligné Xherdan Shaqiri durant l'intégralité de cette partie - a dominé les débats par la suite. Mais sans parvenir à mettre véritablement le gardien zurichois Yanick Brecher en danger. Et l'expulsion de Romario Baro à la 86e a ôté tout espoir aux Rhénans.