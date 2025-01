1/6 Joël Schmied veut aller en Bundesliga. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Alain Kunz

Dimanche soir, Christian Constantin est en route pour l'aéroport lorsque son téléphone portable sonne. Où est-il? Au Brésil. A la recherche d'un nouveau Matheus Cunha, qu'il a pu vendre en 2018 pour un total de 20 millions de francs? Non. «Quelques jours de vacances au chaud». Et d'où repart-il? Rio? São Paulo? «Un petit aéroport au nord. J'ai loué un jet parce que le mien n'est pas adapté à la traversée de l'Atlantique».

Le capitaine du FC Sion, Joël Schmied, ne naviguera pas sur les océans, mais pourrait bien traverser le Rhin. Le défenseur de 26 ans est en effet prêt à saisir une opportunité à l'étranger, une récompense bien méritée après ses performances éblouissantes des dix-huit derniers mois. Le FC Cologne a jeté son dévolu sur le Bernois, et selon toutes les sources allemandes, un accord aurait déjà été trouvé entre le club et le joueur. On murmure qu'un contrat jusqu'en 2028 est sur la table.

Christian Constantin confirme l'existence d'un accord de principe. Toutefois, il précise: «Rien n'est encore décidé. Nous ne laisserons en aucun cas Joël partir aux conditions financières actuellement en discussion.»

Christian Constantin ne veut pas brader son Sergio Ramos

L'offre de Cologne s'élève à deux millions. «Mais il ne bougera pas en dessous de trois», affirme sans ambiguïté l'architecte de Martigny, qui précise qu'il n'est pas disposé à laisser partir son chef de la défense à un prix inférieur à celui de Vincent Sierro en janvier 2017, lorsque ce dernier était parti au SC Freiburg pour 3,5 millions. «Joël est le pilier de ma défense. Et celle-ci, toutes ligues confondues, a été la meilleure de Suisse ces dix-huit derniers mois. De plus, c'est une forte personnalité. De tels types sont rares». C'est pourquoi, dans son style habituel, il compare la perte de Joël Schmied ce qu'avait vécu le Real Madrid avec l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire. «C'est comme Sergio Ramos, quand il est parti au PSG il y a trois ans».

Mais surtout: «J'ai une deuxième offre sur la table, dont je ne peux pas donner de détails. Elle vient d'Europe, mais pas d'Allemagne. Et là, l'offre est bien supérieure à trois millions». De quoi détourner Joël Schmied? Le leader de la deuxième Bundesliga a cependant de solides arguments sportifs et a Bundesliga est presque toujours l'adresse la plus attractive pour un Suisse alémanique.

Sans Joël Schmied, Sion n'aurait plus que trois défenseurs centraux

D'une manière ou d'une autre, une chose se dessine. Joël Schmied ne jouera plus en Valais durant la deuxième partie de saison, même s'il se trouve actuellement avec l'équipe en camp d'entraînement au Maroc. Christian Constantin: «Je ne gâche la carrière d'aucun joueur. Mais il faut bien sûr que l'accord soit bon pour moi». Et le président du FC Sion devrait s'activer immédiatement pour remplacer Joël Schmied. «Je ne m'attendais pas à ce qu'il parte dès cet hiver. C'est pourquoi un changement serait une source d'inquiétude, car on ne trouve pas des types comme ça à la va-vite».

En effet, Sion ne pourrait jamais passer le second tour avec le seul jeune Gora Diouf (21 ans), qui s'est certes magnifiquement développé ces derniers temps, Noé Sow (26 ans), qui n'est toujours pas à 100%, et le vétéran Reto Ziegler (38 ans). Surtout au vu des objectifs du président: «Quand on voit l'évolution de l'équipe, on ne peut certainement pas faire abstraction de l'objectif de la Coupe d'Europe».

Lundi, le jet de Christian Constantin se posera à Genève. L'un des premiers dossiers sur la table a pour titre: transfert de Joël Schmied. Tout peut donc aller très vite.