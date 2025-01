1/5 Combien de temps Mario Frick et Nicky Beloko vont-ils encore travailler ensemble? Photo: Martin Meienberger/freshfocus

Carlo Emanuele Frezza

La confiance règne au FC Lucerne en ce début d'année. Non pas parce que les deux matches amicaux contre Schaffhouse (3-0) et Winterthour (5-1) ont été remportés haut la main. Mais plutôt parce que des blessés de longue date comme Sinan Karweina ou Ismajl Beka sont enfin de retour dans l'équipe. «La concurrence s'intensifie», se réjouit l'entraîneur Mario Frick.

Mais il manque encore une pièce importante du puzzle: Nicky Beloko. Après sa blessure au genou, le Vaudois de 24 ans reprend ces jours-ci l'entraînement avec l'équipe. Il ne faudra donc pas attendre longtemps avant que Mario Frick ne fasse à nouveau appel à son monstre des duels. Le Liechtensteinois a une très haute opinion de Nicky Beloko. C'est pourquoi il l'a déjà qualifié d'«irremplaçable».

Partira-t-il sans indemnité de transfert?

Mais combien de temps Mario Frick et le FC Lucerne pourront-ils encore compter sur Nicky Beloko? Probablement plus pour longtemps, même si les fans lucernois n'aimeront pas cettte réponse. Comme pour Sofyan Chader et le gardien remplaçant Vaso Vasic, son contrat se termine l'été prochain. Et, pour l'instant, il semble clair que le Suisse-Camerounais va faire ses adieux à la Suisse centrale.

Certes, des discussions ont eu lieu entre les parties au cours des derniers mois. Le club aurait exprimé le souhait de prolonger le contrat. Mais selon les informations de Blick, aucune offre n'a encore été faite.

Pour le FC Lucerne, c'est donc le prochain départ libre d'un joueur qui se profile. Comme l'été dernier, lorsque Martin Frydek, Max Meyer et Denis Simani ont été laissés partir gratuitement. Il serait pourtant obligatoire pour les joueurs de Suisse centrale, en difficulté financière, de vendre des joueurs au profil comme Nicky Beloko (jeune, talentueux et avec du potentiel).

Il rêve de la Premier League

Le directeur sportif Remo Meyer semble avoir raté le coche. Il y a un an, Midtjylland a frappé à la porte. Finalement, le grand intérêt des Danois ne s'est pas concrétisé. En été, une blessure au genou a empêché un éventuel transfert, comme ce fut le cas en janvier dernier.

Actuellement, tout porte donc à croire que Nicky Beloko quittera la Suisse centrale sans indemnité cet été, plutôt que l'inverse. Le dernier mot n'a toutefois pas encore été dit dans cette affaire. Les prochaines semaines seront décisives, lorsque le milieu de terrain sera de nouveau sur le terrain. Le rêve de Nicky Beloko? Jouer un jour à Tottenham, en Premier League.