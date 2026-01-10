Un jeune international espagnol s'engage au Lausanne-Sport

Le Lausanne-Sport annonce l'arrivée d'Omar Janneh Susso en provenance de l'Atletico Madrid. Le buteur de 19 ans s'est engagé jusqu'en 2030 avec le club vaudois.

Blick Sport

Le FC Lausanne-Sport se dit «fier et enthousiaste» d’annoncer l’arrivée de l’attaquant international espagnol Omar Janneh Susso, en provenance de l’Atlético Madrid. Le jeune buteur s’engage avec le club lausannois jusqu’au 30 juin 2030, marquant «l’une des arrivées les plus prometteuses de l’histoire récente du LS», selon le club vaudois.

International espoir M19

Né le 23 août 2006 à Lleida, en Espagne, Omar Janneh a effectué sa formation à l’Espanyol Barcelone et au Granada CF, avant de rejoindre l’Atlético Madrid en 2022, tout en devenant international espoir espagnol M19. Il a d'ailleurs mené l'attaque espagnole jusqu’en finale de l’Euro U19.

Il eu l’opportunité de disputer un match amical de prestige face à l’Inter Milan avec la première équipe des Colchoneros le 10 octobre dernier. Entré en jeu en fin de rencontre alors que le score était de 1-1, il a été désigné par Diego Simeone pour frapper le quatrième et décisif pénalty de la séance. Il ne tremble pas et offre la victoire à l’Atlético Madrid, vainqueur 4-2.

En 2025, Omar Janneh s’est imposé comme le meilleur buteur de l’Atlético Madrid B en Primera Federación avec un total de dix réalisations.



