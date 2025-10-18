Malheureux et maladroit, Servette part sans rien de Thoune

Le Servette FC a manqué des montagnes et offert un but au FC Thoune: les Grenat ont été bien malheureux ce samedi dans l'Oberland. Ils se sont inclinés 3-1 et ne décollent pas du fond du classement.

Florian Ayé a manqué une montagne en début de deuxième période. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Ce match pouvait (devait?) être un tournant pour le Servette FC dans cette saison. Après un début d'exercice manqué et un changement d'entraîneur, les Grenat, qui n'ont plus que le championnat à jouer, avaient une belle occasion de frapper un grand coup ce samedi en se rendant à la Stockhorn Arena pour y défier le FC Thoune, surprenant leader. Mais devant 8609 spectatrices et spectateurs, dont environ 600 Servettiens, les Genevois se sont inclinés 3-1 au terme d'un match qu'ils auraient largement pu emporter.

Servette meilleur partout, sauf dans les deux surfaces

Les Grenat ne peuvent pas invoquer la malchance pour expliquer cette défaite, plutôt leur maladresse, à l'image du but vide manqué par Florian Ayé en début de deuxième période, ou de l'intervention coupable de Joël Mall sur le deuxième but bernois. Même en dominant, même en se créant plusieurs occasions nettes et même en jouant parfois bien par moments, Servette a perdu ce match parce qu'il a été inférieur au FC Thoune dans les deux surfaces de réparation, là où ça compte.

Miroslav Stevanovic ouvre la marque

Servette a ouvert la marque à la 6e minute grâce à une jolie action collective conclue par un centre parfait, à une touche, venu de la gauche de Bradley Mazikou pour la tête de Miroslav Stevanovic. Le génie bosnien était au bon endroit et a réussi le geste juste, comme souvent. L'avantage grenat n'a cependant duré que quelques secondes puisque Kastriot Imeri, formé au SFC, égalisait avec pas mal de réussite et un peu de sang-froid, ou le contraire, à la 7e (1-1).

Miroslav Stevanovic a ouvert la marque de la tête à la 6e. Photo: keystone-sda.ch

La partie s'emballait alors complètement, Brighton Labeau marquant... deux fois le 2-1 en quelques secondes! La première réussite de l'ancien attaquant du SLO et du LS était annulée pour une faute de main (17e), mais la deuxième donnait l'avantage à Thoune après une sortie incroyablement ratée de Joël Mall (18e). A quoi a pensé le gardien servettien? Il n'avait déjà pas besoin de venir aussi loin de son but, vu que Steve Rouiller était le premier sur le ballon. Et quitte à le faire, autant ne pas dévisser sa frappe et offrir le but vide à l'attaquant adverse... Pire encore: en ratant son dégagement, Joël Mall venait percuter Steve Rouiller! Ce qui s'appelle la totale.

Servette réagissait par Timothé Cognat, mais la frappe enroulée du Français passait de peu à côté du but thounois (26e). Kastriot Imeri inscrivait lui ce qu'il pensait être le 3-1 (40e), mais son partenaire Christopher Ibayi était très largement hors-jeu et le but était donc logiquement refusé. Que d'émotions à la pause!

Le raté immanquable de Florian Ayé

La deuxième période a débuté avec un raté que l'on osera qualifier d'immanquable de la part de Florian Ayé (55e), seul à quatre mètres du but vide, après un coup de billard dans la défense thounoise. Surpris, l'attaquant français n'a pu qu'envoyer le ballon sur la barre transversale et en revoyant les images à la télévision, nul doute qu'il s'en voudra énormément.

Jocelyn Gourvennec décidait de changer de tactique à la 64e, faisant passer son équipe d'un 4-2-3-1 à un 3-4-3 avec Jamie Atangana à la gauche de l'attaque, Samuel Mraz à droite et Florian Ayé en pointe. Servette prenait donc un virage très offensif pour la dernière demi-heure, Timothé Cognat et Lamine Fomba occupant les deux postes à mi-terrain, tandis que Miroslav Stevanovic (droite) et Lilian Njoh (gauche) passaient pistons. Un schéma tourné vers l'attaque à outrance!

Une fin de match entièrement à l'avantage du SFC

L'entraîneur du SFC a failli en être récompensé à la 67e lorsqu'un centre de Jamie Atangana trouvait Miroslav Stevanovic, mais la frappe de l'artiste passait largement au-dessus. Dommage, car la légende servettienne se trouvait en position idéale pour égaliser, Thoune étant clairement perturbé par ce changement de système genevois. Jocelyn Gourvennec rajoutait même un élément offensif à la 77e, Giotto Morandi venant remplacer Timothé Cognat! La fin de match était totalement à l'avantage des Genevois, qui plaçaient même Steve Rouiller aux avant-postes, comme souvent quand ils sont menés. Samuel Mraz se procurait une dernière belle occasion, de la tête, mais sur le contre, Ethan Meichtry inscrivait le 3-1 libérateur pour les Thounois.

Un ramasseur de balles se fait engueuler

Les Bernois se sont accrochés à ce succès, passant l'intégralité de la deuxième période à défendre, parfois à la limite de la bienséance et du fair-play, à l'image de cette scène lors de laquelle Mauro Lustrinelli a réprimandé un ramasseur de balles, coupable d'avoir trop bien fait son travail en rendant vite le ballon aux Genevois. Conséquence: son ballon a été... confisqué par le banc thounois jusqu'à la fin du match!

En une phrase? Servette était meilleur que le FC Thoune partout ce samedi, sauf devant les deux buts. Et ça, en football, ça ne pardonne pas. Prochaine étape pour les Grenat, dimanche à la Praille face à Lugano.