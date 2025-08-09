Thoune n'en finit pas de gagner!

1/2
Un début de saison de rêve pour Mauro Lustrinelli et le FC Thoune.
Photo: Philipp Schmidli
ATS Agence télégraphique suisse
Comme lors de la première journée à Lugano, Thoune a cueilli les trois points après avoir concédé l’ouverture du score. Un doublé de Christopher Ibayi lui a permis de renverser le cours de la rencontre.
La formation de Mauro Lustrinelli n’a absolument rien volé. Après une entame timide, elle a pris le match à son compte pour ne plus laisser beaucoup d’ouvertures à l’adversaire. On ignore jusqu’où peut aller le FC Thoune. Mais avec leurs neuf points, Mauro Lustrinelli et ses joueurs pourront aborder le déplacement à Zurich du 23 août en toute sérénité.
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
3
9
9
2
3
3
9
3
2
5
6
4
3
3
6
5
3
0
4
6
3
-1
4
7
2
0
3
8
2
-1
1
9
3
-6
1
10
2
-2
0
11
2
-5
0
12
2
-5
0
Tour final
Tour de relégation