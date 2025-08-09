DE
Trois sur trois!
Thoune n'en finit pas de gagner!

Comme le FC Saint-Gall, le FC Thoune a cueilli samedi une troisième victoire en trois rencontres. Le néo-promu s’est imposé 2-1 à Lucerne.
Un début de saison de rêve pour Mauro Lustrinelli et le FC Thoune.
Comme lors de la première journée à Lugano, Thoune a cueilli les trois points après avoir concédé l’ouverture du score. Un doublé de Christopher Ibayi lui a permis de renverser le cours de la rencontre.

La formation de Mauro Lustrinelli n’a absolument rien volé. Après une entame timide, elle a pris le match à son compte pour ne plus laisser beaucoup d’ouvertures à l’adversaire. On ignore jusqu’où peut aller le FC Thoune. Mais avec leurs neuf points, Mauro Lustrinelli et ses joueurs pourront aborder le déplacement à Zurich du 23 août en toute sérénité.


Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC St-Gall
FC St-Gall
3
9
9
2
FC Thoune
FC Thoune
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
2
5
6
4
FC Bâle
FC Bâle
3
3
6
5
FC Lucerne
FC Lucerne
3
0
4
6
Young Boys
Young Boys
3
-1
4
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
2
0
3
8
FC Zurich
FC Zurich
2
-1
1
9
FC Winterthour
FC Winterthour
3
-6
1
10
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
2
-2
0
11
Servette FC
Servette FC
2
-5
0
12
FC Lugano
FC Lugano
2
-5
0
Tour final
Tour de relégation
