ATS Agence télégraphique suisse

Dominateur et vainqueur des Young Boys (3-1), le FC Sion a frappé un grand coup dimanche à Tourbillon. Grâce à un triplé de Rilind Nivokazi, les Valaisans reviennent provisoirement à trois points du podium de Super League.



L'attaquant kosovar, qui n'avait plus marqué depuis le 7 décembre, a frappé dès la 15e après un bon travail d'Ilyas Chouaref. Liam Chipperfield s'était vu refuser un but par la VAR un peu plus tôt lors d'un début de match totalement à l'avantage des Sédunois.



Très remuant, Ilyas Chouaref a obtenu un penalty à la 42e mais Liam Chipperfield a buté sur le portier bernois Marvin Keller. A l'affût, Rilind Nivokazi a été le plus prompt sur le rebond pour marquer le 2-0. Après une brève réaction d'YB, symbolisée par la réduction du score de Joël Monteiro (52e), l'avant-centre sédunois a assuré le succès des siens à la 77e.



Grâce à cette victoire Sion prend quatre points d'avance sur son adversaire du jour, toujours autant décevant cette saison malgré un effectif alléchant. Les Valaisans lorgnent même sur le podium en attendant le match de Lugano (3e) contre Lausanne dimanche (16h30).