Devenu père mercredi soir, Leonardo Bertone a vécu une semaine hors du commun. Entre la naissance de son premier fils, le trajet express en train et dixième victoire consécutive de Thoune, le vice-capitaine savoure un bonheur total, personnel et sportif.

Leonardo Bertone est arrivé à temps pour accueillir son bébé

C’est avec un large sourire et les yeux brillants que Leonardo Bertone quitte la pelouse samedi, après la victoire de Thoune face à Lucerne (2-1).

Ce qui est fou? Les dix succès consécutifs de son équipe et ses 14 points d’avance en tête de la Super League passent presque au second plan.

Car le sujet numéro un est ailleurs: pour la première fois, Leonardo Bertone dispute un match en tant que père de famille. Mercredi soir, il a accueilli son premier enfant. «Je n’arrive toujours pas à réaliser que je rentre à la maison et qu’un fils m’attend. C’est le plus beau des sentiments… mais ça paraît encore irréel», confie-t-il.

Retour express dans le trafic des pendulaires

Tout s’est donc parfaitement enchaîné après son départ éclair mercredi depuis la Schützenwiese à Winterthour, où il s'apprêtait à jouer. En survêtement du FC Thoune, il saute seul dans le train. Fin de journée, wagons bondés — et évidemment, il est reconnu aussitôt.

Le vice-capitaine de Thoune se faufile entre les pendulaires pressés, direction la maison. L’effervescence est palpable, mais lui n’a qu’une idée en tête: arriver à temps. Mission accomplie. Quelques heures plus tard, son fils voit le jour.

Des jours spéciaux aussi pour Mairo Lustrinelli

Vendredi, l’équipe accueille chaleureusement le nouveau papa. «Il est au septième ciel, il plane», sourit l’entraîneur Mauro Lustrinelli. Sur le terrain, le lendemain, Leonardo Bertone redevient le patron du milieu. Comme si de rien n’était.

Avec cette semaine anglaise parfaitement négociée, l’équipe offre d’ailleurs un joli cadeau à son coach: jeudi, Mauro Lustrinelli a fêté ses 50 ans. Une semaine décidément à part pour Thoune.

Après la victoire contre le FC Lucerne, le technicien lâche: «Nous ne sommes plus une équipe surprise. Nous sommes dans une belle et formidable réalité.» Qui peut arrêter ce FC Thoune à qui tout réussit?