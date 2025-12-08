Le FC Bâle a un problème de penalty

Le FC Bâle a raté près de la moitié de ses penalties cette saison. Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers ont-ils besoin d'un psychologue?

Stefan Kreis

Un but mesure exactement 732 centimètres de large et 244 centimètres de haut. Un professionnel devrait être capable de cadrer un ballon tiré à onze mètres de distance. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le FC Bâle lors de ses dix tentatives cette saison. Ce qui est dommage, c'est que les équipes adverses ont des gardiens entre les poteaux. Et ils ont arrêté quatre penaltys au total. 40% de penalties ratés par le FC Bâle cette saison!

Le gardien de Carouge Signori Antonio a sorti celui de Xherdan Shaqiri en Coupe, Amir Saipi et Lawrence Ati Zigi l'ont imité en Super League. Stefanos Kapino, le gardien de Winterthour, a lui stoppé le tir de Philipp Otele ce dimanche.

Quatre penalties manqués sur dix! Les Bâlois doivent-ils maintenant consulter un psychologue? Le défenseur central Flavius Daniliuc grimace: «Le penalty aurait débloqué le match». A la question de savoir s'il tirera lui-même le prochain penalty, le défenseur central répond: «Non, c'est le boulot des attaquants, qui peuvent faire mieux. Mais c'est vrai que j'en ai déjà marqué dans ma carrière et que j'apprécie l'exercice».

Xherdan Shaqiri reste le numéro 1

Le numéro 1 sur la liste des penalties reste Xherdan Shaqiri, malgré trois tentatives ratées. Mais comme «Shaq» a subi la faute ayant amené au penalty ce dimanche et que l'entraîneur du FC Bâle Ludovic Magnin est un peu superstitieux, le tireur a eu pour nom Philip Otele. «La personne qui a subi la faute ne devrait pas tirer elle-même», estime Ludovic Magnin.

Mais il y avait un problème dimanche: Benie Traoré le tireur attitré après Xherdan Shaqiri venait de sortir trois minutes! L'Ivoirien avait marqué en l'absence de Xherdan Shaqiri contre Lausanne. Ludovic Magnin grince: «Je me suis dit que ce n'était vraiment pas possible. Tout va contre nous». Mais son équipe a bien réagi, heureusement pour lui. «A la fin, nous avons été récompensés par le but de la victoire à la 93e minute».



