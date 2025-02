Oui, on peut gagner et faire partie de la Flop-Team de la journée! La preuve avec Jérémy Guillemenot et Chris Bedia.

1/7 Steven Zuber a été très bon contre Yverdon. Photo: Marc Schumacher/freshfocus

Christian Finkbeiner , Stefan Kreis , Alain Kunz et Florian Raz

Qui a brillé et qui a déçu lors de cette 25e journée? La réponse de Blick!

La Top-Team (3-4-3)

Yanick Brecher (FCZ): A la fin du match, Antonio Marchesano le déclare MVP de la partie. Nous ne pouvons pas le contredire. D'autant plus que Yanick Brecher sauve une première fois ses coéquipiers dès la 2e minute face à Moussa Baradji lequel, au final, aura perdu tous ses duels face au gardien du FCZ.

Jaouen Hadjam (YB): Le gaucher doit jouer sur son mauvais côté, le côté droit, en raison de l'absence de Lewin Blum. Ce n'est pas un travail facile en défense. Mais en attaque, il a l'avantage d'avoir le ballon sur son pied fort lorsqu'il se déplace vers le centre. Le Français d'origine algérienne en profite pour décocher un tir croisé qui fait le bonheur total d'YB en fin de match.

Stefan Knezevic (Lucerne): C'est le patron de la défense lucernoise et il le prouve contre Sion. Incontournable.

Stephan Ambrosius (Saint-Gall): Symbole du fait que Saint-Gall croit en un but jusqu'à la dernière seconde. Certes, ce n'est pas un technicien de haut niveau, mais c'est un monstre au niveau de la mentalité. Fort .

Xherdan Shaqiri (FCB): Des dizaines de bonnes actions grâce à sa grande intelligence de jeu. Un corner insolent avant le 2-0. Après son remplacement, le FCB encaisse deux buts.

Sandro Lauper (YB): Fait son meilleur match de la saison. Très peu de passes ratées. Une intensité maximale. Il a fait des dégâts derrière. Il est une valeur sûre aussi bien en tant que numéro six que, plus tard, après le changement de système à l'heure de jeu, en tant que chef de la défense.

Jean-Philippe Gbamin (FCZ): Jusqu'à présent, Jean-Philippe Gbamin n'avait jamais eu autant d'influence sur le matches de Zurich. En tant que joueur de liaison entre la défense et le milieu de terrain, la plupart des attaques zurichoises partent de lui. 68 touches de balle - seul le défenseur central Junior Ligue en a fait plus.

Christian Witzig (Saint-Gall): Six buts et sept assists à son actif pour ce fils de pasteur. Il se trouve au bon endroit pour inscrire le 1-2 contre Bâle. Il crée le danger et aurait pu marquer plus d'un but.

Adama Bojang (GC): Deux bonnes actions, deux buts: Adama Bojang est un maître de l'efficacité contre Lausanne. Mais le Gambien et GC n'ont finalement pas réussi à gagner.

Steven Zuber (FCZ): Son meilleur match avec Zurich depuis son arrivée. Aligné ailier gauche, il repique souvent le centre et surprend l'adversaire comme lors de l'ouverture du score zurichoise, qu'il prépare lui-même en envoyant le ballon à droite sur Samuel Ballet avant de conclure en force dans les seize mètres.

Alioune Ndoye (Servette): Avant ce dimanche, personne ne connaissait Alioune Ndoye en Suisse. Contre Winterthour, le joker sénégalais du SFC réussit à percer. Entré à l'heure de jeu, il dynamise l'attaque genevoise en perte de vitesse et décide du sort du match. Une entrée fracassante!

La Flop-Team (4-3-3)

Amir Saipi (Lugano): Le gardien de l'équipe nationale du Kosovo ne fait pas bonne figure sur le but décisif lors de la défaite contre YB. Il réagit trop tard au tir de Jaouen Hadjam.

Remo Arnold (Winterthour): Un match difficile pour le joueur de Winterthour. Il provoque d'abord un penalty de la main, mais Jérémy Guillemenot le rate. Il n'a pas non plus très bien défendu durant le reste du match.

Jonas Adjetey (FCB): Ce n'est pas de sa faute si son collègue défenseur Adrian Barisic est responsable du corner, mais il perd le duel de la tête contre Willem Geubbels sur l'action qui coûte la victoire au FCB.

Noë Dussene (Lausanne): Habituellement un roc, Noë Dussene passe une mauvaise journée contre GC. Sur le deuxième but encaissé, il se fait abuser par le buteur Adama Bojang.

Nias Hefti (Sion): Severin Ottiger s'amuse avec lui sur le 1-0 pour Lucerne.

Mateusz Legowski (Yverdon): Il compte une sélection avec l'équipe nationale de Pologne. Mais contre le FCZ, Mateusz Legowski trottine dans sa propre surface de réparation sur le premier but, comme s'il se demandait comment sa carrière l'avait amené à Yverdon.

Ousmane Doumbia (Lugano): Perd le ballon face à Cédric Itten devant le but bernois. Cela ne devrait pas arriver à un joueur aussi expérimenté, même s'il vient d'entrer en jeu

Konrad de la Fuente (Lausanne): Barcelone, Marseille, Olympiakos. Ce sont là quelques-uns des clubs que Konrad de la Fuente a connus au cours de sa carrière. Mais contre GC, il est invisible.

Lars Villiger (Lucerne): Seulement 14 actions. Un taux de passes réussies de 50%. Pas de tir au but. Fin du match après 45 minutes. Aucun joueur ne souhaite une telle journée de travail.

Chris Bedia (YB): Il se montre assez maladroit sur la plus grande occasion d'YB avant le furioso final. Il a également été malheureux sur plusieurs actions.

Jérémy Guillemenot (Servette): La saison cauchemardesque de l'ancien junior du Servette FC se poursuit. Il rate un penalty, essaie ensuite de réagir de manière malheureuse et est sifflé par les supporters lors de son remplacement.