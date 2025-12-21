Le FC Thoune crée la sensation en Super League! Mené de deux buts à la pause, le néo-promu bat le FC Zurich 4-2 et s'assure le titre de champion d'hiver.

Carlo Emanuele Frezza

Cette saison, le FC Thoune a déjà été affublé de nombreux superlatifs. Et le promu en a ajouté un de plus samedi soir. Mené 0-2 à la pause, il a renversé le FC Zurich pour s’offrir trois points précieux. Quatre buts inscrits en seconde période, un adversaire renvoyé au Letzigrund, et une certitude désormais gravée dans le marbre: ce que toute la Suisse du football jugeait encore impossible cet été est devenu réalité. Thoune est champion d’hiver.

Une grande fête dans les vestiaires

À Thoune, l’euphorie est totale. Les joueurs exultent d’abord devant leurs supporters, avant de prolonger la fête dans les vestiaires. À un moment, le mythique «Campeone, Campeone, olé olé olé» résonne même dans les entrailles du stade.

L’architecte de cet exploit se nomme Mauro Lustrinelli. Le Tessinois peine presque à trouver les mots: «Je suis aux anges, fier, au septième ciel. C’est fantastique, énorme. Voir ce qui se passe ici, dans cette équipe, c’est une immense joie.»

«On a pris 188 points»

Et l’entraîneur d’enfoncer le clou. Malgré les résultats, son équipe semble encore manquer de reconnaissance auprès de certains observateurs, toujours cantonnée au rôle du «petit FC Thoune». Une étiquette qui laisse Mauro Lustrinelli de marbre. Lorsqu’on lui demande si son équipe a quelque chose à perdre désormais, il balaie la question avec son flegme habituel: «On peut voir les choses de différentes manières. Mais qu’est-ce qu’on a à perdre? Moi, je ne regarde que ce qu’il y a à gagner.»

Une philosophie qui a déjà porté ses fruits. «Nous avons pris 188 points au cours des deux dernières années et demie. Je ne sais pas quelle autre équipe professionnelle a fait mieux sur cette période. La saison passée, nous étions champions d’hiver en Challenge League. Cette fois, nous le sommes en Super League. Que dire de plus?»

Une première mi-temps fantomatique

La première moitié de saison du FC Thoune a été riche en enseignements. L’équipe est maline, possède une identité de jeu affirmée, se montre difficile à manœuvrer et semble toujours savoir quoi faire. Même face à Zurich.

Samedi pourtant, les Thounois passent complètement à côté de leur première mi-temps. Peu inspirés, souvent en retard, ils ne se montrent dangereux que sur coups de pied arrêtés, grâce à Leonardo Bertone. À 0-2 à la pause, plus grand monde ne croit encore à un retournement de situation.

Kastriot Imeri change tout

Beaucoup d’équipes auraient sombré. Pas Thoune. Et la révolte porte un nom: Kastriot Imeri. À la reprise, Mauro Lustrinelli lance son joker de luxe, prêté par YB, et le match bascule.

Le Genevois délivre deux passes décisives et change le visage de son équipe. «Il a montré quel type de joueur il est. C’est un transfert de tout premier ordre. J’espère qu’il pourra jouer le plus de matches possible dès le début du second tour», souligne son entraîneur.

Souvent freiné par de petits pépins physiques, Kastriot Imeri doit encore être ménagé. Peut-être la seule ombre au tableau d’une saison déjà historique. Même ainsi, le FC Thoune continue de frapper très fort. Et de bousculer toutes les certitudes.



