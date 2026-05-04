Un néo-promu champion national! Le FC Thoune écrit l'histoire du football suisse - et fait les gros titres au-delà des frontières nationales. Revue de presse, de L'Equipe à la Gazzetta dello Sport en passant par le Canada.

Petar Djordjevic

Le sacre du FC Thoune a fait le tour du monde! Voici quelques extraits de journaux à travers le globe.

L'Equipe

«Champion de Suisse un an après sa promotion: le conte de fées du FC Thoune se matérialise à trois journées de la fin. Petit club proche de Berne fondé en 1898, le FC Thoune a officiellement été sacré champion de Suisse ce dimanche. Une consécration et un premier trophée majeur, au nez et à la barbe des Young Boys ou encore du FC Bâle.»

SoFoot

«La défaite de Saint-Gall, deuxième de la Super League, face au Sion de Didier Tholot (0-3) a officialisé cet exploit. Les coéquipiers de l’ancien Guingampais Brighton Labeau n’ont gagné qu’un seul de leurs cinq derniers matchs de championnat, mais avaient fait le boulot avant. Dans le foot moderne, Thoune n’est pas mort.»

Süddeutsche Zeitung

«Le titre en étant néo-promu: le FC Thoune crée un conte de fées footballistique! Cela réveille des souvenirs au FC Kaiserslautern, qui a réussi cet exploit en 1998. Le FC Thoune se précipite vers le titre de champion de Suisse - même si les nerfs ont flanché dans la dernière ligne droite».

Eurosport

«L'équipe de l'entraîneur Mauro Lustrinelli s'est assurée pour la première fois en 128 ans d'histoire le titre le plus important de Suisse.»

Bild

«Comme Kaiserslautern à l'époque - le promu devient champion! Quel miracle du football en Suisse! Le FC Thoune est champion - et écrit ainsi l'une des histoires les plus incroyables du football européen. Thoune fête le premier trophée de ses 128 ans d'histoire. Le club remporte le championnat en tant que promu!»

The Athletic

«D'habitude, le FC Thoune ne fait pas les gros titres des journaux. Mais aujourd'hui, ils écrivent l'une des plus grandes histoires du football de club européen. Cette performance est comparable au titre de Premier League remporté par Leicester City lors de la saison 2015/16, à la victoire de Kaiserslautern en Bundesliga en tant que promu lors de la saison 1997/98 ou au succès du club suédois de Mjällby la saison dernière».

TSN

Même au Canada, le club bernois fait la une des journaux. En amont, le portail sportif TSN titrait: «Comme Leicester et Bodö/Glimt, le club de football suisse de Thoune est sur le point de devenir un champion historique».

Gazzetta dello Sport

«Un miracle peut à nouveau se produire en Suisse! Que se cache-t-il derrière le conte de fées de Thoune? Ils ont dominé la ligue malgré leur petit budget! Nous nous sommes rendus dans le canton de Berne pour découvrir comment le 'Leicester des Alpes' a vu le jour».



