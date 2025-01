Le FC Bâle remporte son premier test hivernal (2-0) contre Thoune. Et a officiellement un nouveau capitaine pour le second tour en la personne de Xherdan Shaqiri.

1/5 Le FC Bâle s'impose contre Thoune grâce à deux buts tardifs. Photo: freshfocus

Lucas Werder

Il est rare qu'une composition pour un match amical fasse sensation. Mais ceux qui ont jeté un coup d'œil sur la feuille de match avant le coup d'envoi de la rencontre entre le FC Bâle et Thoune ont dû être déconcertés. Car derrière le nom de Xherdan Shaqiri (33 ans), il y a un grand «C». Et ce, bien que Dominik Schmid et Taulant Xhaka figurent également dans le onze de départ bâlois.

Sur ses réseaux sociaux, le FC Bâle livre la réponse de l'énigme. «Xherdan Shaqiri est dès à présent notre nouveau capitaine», écrivent les Bâlois. Taulant Xhaka et Dominik Schmid deviennent vice-capitaines.

Bradley Fink et Kevin Carlos marquent

«J'avais cela en tête depuis son retour à Bâle», explique Fabio Celestini à propos du changement de capitaine. En termes d'expérience et de qualité, Xherdan Shaqiri est clairement le numéro un de l'équipe. Le rôle de capitaine en est donc la conséquence logique. D'autant plus que «XS», de par sa position plus centrale, peut encore mieux communiquer avec l'arbitre que l'arrière gauche Dominik Schmid. Mais comme «Shaq» a eu besoin d'un temps de rodage pendant la première partie de saison, il a voulu attendre avant de le nommer capitaine, explique Fabio Celestini. Pour Taulant Xhaka comme pour Dominik Schmid, le changement n'a posé «aucun problème».

Ce samedi, Ce n'est qu'en fin de match que les deux jokers du FC Bâle, Bradley Fink et Kevin Carlos, ont permis à Bâle de battre le FC Thoune (2-0).