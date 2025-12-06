DE
Zurich gagne à Saint-Gall

Coup d’arrêt pour le FC Saint-Gall! Battus 2-1 à domicile par le FC Zurich, les Saint-Gallois perdront la deuxième place du classement si les Young Boys s’imposent ce dimanche à Sion.
La joie de Philippe Kény après l'ouverture du score.
Devant 18'854 spectateurs, le FC Zurich a raflé la mise sur des réussites de Matthias Phaëton et de Philippe Kény. Le succès du club du Letzigrund ne souffre aucune discussion. Porté par un vent nouveau, le FCZ s’avance comme l’équipe en forme du moment avec 10 points cueillis lors de ses quatre derniers matches pour se retrouver au moins jusqu’à dimanche du bon côté de la barre.

Intérimaire jusqu’à la trêve, Dennis Hediger est peut-être appelé à s’inscrire dans la durée à la tête du club. Il a en tout cas donné une âme à une équipe qui était en perdition il y a encore un mois.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
16
13
34
2
FC St-Gall
FC St-Gall
16
11
28
3
Young Boys
Young Boys
15
7
26
4
FC Bâle
FC Bâle
15
6
24
5
FC Lugano
FC Lugano
15
-1
23
6
FC Zurich
FC Zurich
16
-4
23
7
FC Sion
FC Sion
15
3
21
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
15
4
19
9
Servette FC
Servette FC
16
-4
19
10
FC Lucerne
FC Lucerne
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
16
-11
14
12
FC Winterthour
FC Winterthour
15
-23
9
Tour final
Tour de relégation
