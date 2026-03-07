Matteo Di Giusto et Lucerne terrassent le FC Lugano

ATS Agence télégraphique suisse
Trois jours après leur succès contre le FC Sion, les Tessinois se sont inclinés 3-1. Auteur d’une remise sur le 2-1 d’Oscar Kawit à la 63e et d’un retourné magnifique pour le 3-1 de la 94e, Matteo Di Giusto a été le grand homme du match. Le demi a mené les siens vers une victoire qui les replace à 6 points de la barre avant de recevoir Winterthour et Lausanne...
Titularisé pour la première fois de l’année, David Von Ballmoos n’a pas fait oublier Amir Saipi dans la cage tessinoise. Même s’il n’a pas vraiment fauté, l’ancien portier des Young Boys espérait vivre un autre match pour relancer une carrière à l’arrêt.
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
28
33
65
2
FC St-Gall
28
20
51
3
FC Lugano
29
10
49
4
FC Bâle
28
7
46
5
FC Sion
29
8
42
6
Young Boys
28
4
42
7
FC Lucerne
29
3
36
8
FC Lausanne-Sport
28
-3
33
9
Servette FC
29
-6
33
10
FC Zurich
29
-16
31
11
Grasshopper Club Zurich
28
-13
24
12
FC Winterthour
29
-47
16
Tour final
Tour de relégation