Surprise au Cornaredo
Matteo Di Giusto et Lucerne terrassent le FC Lugano

Le FC Lugano a raté une occasion en or de se hisser provisoirement à la 2e place du classement. Il s’est pris les pieds dans le tapis au Cornaredo face au FC Lucerne.
Publié: 07.03.2026 à 22:42 heures
Matteo Di Giusto: une performance de choix au Cornaredo.
Photo: URS FLUEELER
Trois jours après leur succès contre le FC Sion, les Tessinois se sont inclinés 3-1. Auteur d’une remise sur le 2-1 d’Oscar Kawit à la 63e et d’un retourné magnifique pour le 3-1 de la 94e, Matteo Di Giusto a été le grand homme du match. Le demi a mené les siens vers une victoire qui les replace à 6 points de la barre avant de recevoir Winterthour et Lausanne...

Titularisé pour la première fois de l’année, David Von Ballmoos n’a pas fait oublier Amir Saipi dans la cage tessinoise. Même s’il n’a pas vraiment fauté, l’ancien portier des Young Boys espérait vivre un autre match pour relancer une carrière à l’arrêt.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
28
33
65
2
FC St-Gall
FC St-Gall
28
20
51
3
FC Lugano
FC Lugano
29
10
49
4
FC Bâle
FC Bâle
28
7
46
5
FC Sion
FC Sion
29
8
42
6
Young Boys
Young Boys
28
4
42
7
FC Lucerne
FC Lucerne
29
3
36
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
28
-3
33
9
Servette FC
Servette FC
29
-6
33
10
FC Zurich
FC Zurich
29
-16
31
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
28
-13
24
12
FC Winterthour
FC Winterthour
29
-47
16
Tour final
Tour de relégation
