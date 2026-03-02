Rien n'arrête le FC Thoune: depuis le 16 décembre, les joueurs de l'Oberland bernois ont enchaîné dix victoires consécutives. Ils surpassent des géants européens comme le Bayern, le Barça et le Real.

Cédric Heeb

Aucun club de Super League n'a encore réussi à marquer des points contre le FC Thoune en 2026! Les Bernois de l'Oberland ont enchaîné dix victoires depuis leur victoire 4-1 contre Winterthour le 16 décembre.

Il manque encore trois victoires aux Bernois pour atteindre le record de Super League, qui appartient au FC Bâle depuis la saison 2003/04. Et donc quatre pour le dépasser. En comparaison européenne, l'équipe de Mauro Lustrinelli écrase tous les meilleurs clubs.

Même des géants comme le Bayern, le Real Madrid ou Barcelone ne sont pas parvenus à remporter dix victoires consécutives cette saison. Le Bayern a commencé par neuf succès, avant d'être tenu en échec par Union Berlin (2-2). Le Barça a également remporté neuf victoires consécutives entre début novembre et début janvier. Et le Real aurait pu remporter sa 10e victoire consécutive contre Osasuna il y a une semaine, mais il s'est incliné 2-1.

En Ligue 1, ce n'est pas le PSG mais Lens qui est numéro un avec huit victoires consécutives. En Premier League, ce n'est pas Arsenal ou Manchester City (cinq chacun), mais Aston Villa avec huit victoires là aussi. Et en Serie A, l'Inter a déjà réalisé une série de sept matches victorieux cette saison.

Troisième place en Europe

Si l'on regarde les 54 ligues européennes, il y a exactement deux équipes qui surpassent encore Thoune. Le numéro 1 est le leader de l'Eredivisie, le PSV Eindhoven. Entre le 27 septembre et le 17 janvier, le club néerlandais a remporté 13 matches consécutifs.

Le leader de la Super League est également devancé par son homologue portugais, le FC Porto. Les Dragons ont enchaîné onze victoires entre le 27 octobre et le 26 janvier.

Comme le FC Thoune, le Vardar FK (Macédoine du Nord), The New Saints (Pays de Galles) et Cluj (Roumanie) ont déjà remporté dix matches consécutifs cette saison. Le club roumain (4e) n'est toutefois pas leader du championnat! Mais sa série de victoires, comme celle de Thoune, est toujours en cours.

Le prochain club à tenter de briser la série thounoise sera le FC Saint-Gall, jeudi (20h30). Les hommes d'Enrico Maassen sont, avec Lugano, les seuls à ne pas avoir été victimes du rouleau compresseur thounois depuis la mi-décembre.



