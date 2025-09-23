DE
FR
Young Boys
Young Boys
Dès 14:00
FC Thoune
FC Thoune
Young Boys
Young Boys
Dès 14:00
Vs
FC Thoune
FC Thoune
Diffusé en direct sur
blue Sport Logo
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC St-Gall
FC St-Gall
6
10
15
2
FC Thoune
FC Thoune
6
5
13
3
FC Bâle
FC Bâle
6
4
12
4
Young Boys
Young Boys
6
2
11
5
FC Sion
FC Sion
6
3
10
6
FC Zurich
FC Zurich
6
-1
10
7
FC Lucerne
FC Lucerne
6
0
8
8
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
6
0
6
9
Servette FC
Servette FC
6
-4
5
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
-4
4
11
FC Lugano
FC Lugano
6
-6
4
12
FC Winterthour
FC Winterthour
6
-9
2
Tour final
Tour de relégation
Les derniers matches
Coup d’envoi
dimanche
28 septembre 2025 à 14:00
Stade
Berne, Suisse
Stade Wandkorf
Capacité
32 000
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus