Super League: Young Boys - FC St-Gall (19.10.2025)
Young Boys
Dès 16:30
FC St-Gall
Young Boys
Dès 16:30
Vs
FC St-Gall
Diffusé en direct sur
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Classement
Info
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
8
4
16
2
FC St-Gall
8
7
15
3
FC Bâle
8
6
15
4
Young Boys
8
-1
14
5
FC Zurich
8
-2
13
6
FC Sion
8
3
12
7
FC Lucerne
8
1
12
8
FC Lugano
8
-3
10
9
Grasshopper Club Zurich
8
2
9
10
FC Lausanne-Sport
8
1
8
11
Servette FC
8
-3
8
12
FC Winterthour
8
-15
2
Tour final
Tour de relégation
Les derniers matches
Coup d’envoi
dimanche
19 octobre 2025 à 16:30
Stade
Berne, Suisse
Stade Wandkorf
Capacité
32 000
