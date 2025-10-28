DE
Super League: Young Boys - FC Bâle (02.11.2025)
Young Boys
Dès 16:30
FC Bâle
Young Boys
Dès 16:30
Vs
FC Bâle
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
10
7
22
2
FC St-Gall
10
13
21
3
FC Bâle
10
5
18
4
Young Boys
10
-1
17
5
FC Sion
10
3
15
6
FC Lucerne
10
1
14
7
FC Lugano
10
-3
13
8
FC Zurich
10
-4
13
9
FC Lausanne-Sport
10
5
12
10
Servette FC
10
-4
11
11
Grasshopper Club Zurich
10
-4
9
12
FC Winterthour
10
-18
3
Tour final
Tour de relégation
Les derniers matches
Coup d’envoi
dimanche
02 novembre 2025 à 16:30
Stade
Berne, Suisse
Stade Wandkorf
Capacité
32 000
