Servette FC
Dès 14:00
Young Boys
Servette FC
Dès 14:00
Vs
Young Boys
Diffusé en direct sur
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
14
11
31
2
Young Boys
14
7
25
3
FC St-Gall
13
10
24
4
FC Bâle
14
6
23
5
FC Lugano
13
1
22
6
FC Sion
14
3
20
7
FC Lucerne
14
4
18
8
FC Zurich
14
-6
17
9
FC Lausanne-Sport
14
3
16
10
Servette FC
14
-5
15
11
Grasshopper Club Zurich
14
-9
14
12
FC Winterthour
14
-25
6
Tour final
Tour de relégation
Les derniers matches
Coup d’envoi
dimanche
30 novembre 2025 à 14:00
Stade
Genève, Suisse
Stade de Genève
Capacité
30 084
