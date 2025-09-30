DE
Super League: Servette FC - FC Bâle (05.10.2025)
Servette FC
Dès 16:30
FC Bâle
Servette FC
Dès 16:30
Vs
FC Bâle
Diffusé en direct sur
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Classement
Info
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC St-Gall
7
8
15
2
Young Boys
7
4
14
3
FC Thoune
7
3
13
4
FC Zurich
7
1
13
5
FC Bâle
7
3
12
6
FC Sion
7
3
11
7
FC Lucerne
7
1
11
8
Servette FC
7
0
8
9
FC Lugano
7
-5
7
10
Grasshopper Club Zurich
7
-1
6
11
FC Lausanne-Sport
7
-4
5
12
FC Winterthour
7
-13
2
Tour final
Tour de relégation
Les derniers matches
Coup d’envoi
dimanche
05 octobre 2025 à 16:30
Stade
Genève, Suisse
Stade de Genève
Capacité
30 084
