DE
FR
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
Dès 14:00
FC Sion
FC Sion
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
Dès 14:00
Vs
FC Sion
FC Sion
Diffusé en direct sur
blue Sport Logo
Pariez Maintenant!
Joezsport Logo
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
8
4
16
2
FC St-Gall
FC St-Gall
8
7
15
3
FC Bâle
FC Bâle
8
6
15
4
Young Boys
Young Boys
8
-1
14
5
FC Zurich
FC Zurich
8
-2
13
6
FC Sion
FC Sion
8
3
12
7
FC Lucerne
FC Lucerne
8
1
12
8
FC Lugano
FC Lugano
8
-3
10
9
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
8
2
9
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
8
1
8
11
Servette FC
Servette FC
8
-3
8
12
FC Winterthour
FC Winterthour
8
-15
2
Tour final
Tour de relégation
Les derniers matches
Coup d’envoi
dimanche
19 octobre 2025 à 14:00
Stade
Zurich, Suisse
Stade du Letzigrund
Capacité
26 104
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus