FC Zurich
FC Zurich
Dès 18:00
Servette FC
Servette FC
FC Zurich
FC Zurich
Dès 18:00
Vs
Servette FC
Servette FC
Diffusé en direct sur
blue Sport Logo
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
5
7
13
2
FC St-Gall
FC St-Gall
5
9
12
3
FC Bâle
FC Bâle
5
2
9
4
FC Lucerne
FC Lucerne
5
1
8
4
Young Boys
Young Boys
5
1
8
6
FC Sion
FC Sion
4
4
7
7
FC Zurich
FC Zurich
5
-2
7
8
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
5
-2
3
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
4
-2
3
10
FC Lugano
FC Lugano
4
-5
3
11
Servette FC
Servette FC
4
-5
2
12
FC Winterthour
FC Winterthour
5
-8
2
Tour final
Tour de relégation
Les derniers matches
Coup d’envoi
samedi
13 septembre 2025 à 18:00
Stade
Zurich, Suisse
Stade du Letzigrund
Capacité
26 104
