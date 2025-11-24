DE
FR
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
Sport
Football
Super League
Super League: FC Zurich - Grasshopper Club Zurich (29.11.2025)
FC Zurich
Dès 18:00
Grasshopper Club Zurich
FC Zurich
Dès 18:00
Vs
Grasshopper Club Zurich
Diffusé en direct sur
Pariez Maintenant!
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Classement
Info
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
14
11
31
2
Young Boys
14
7
25
3
FC St-Gall
13
10
24
4
FC Bâle
14
6
23
5
FC Lugano
13
1
22
6
FC Sion
14
3
20
7
FC Lucerne
14
4
18
8
FC Zurich
14
-6
17
9
FC Lausanne-Sport
14
3
16
10
Servette FC
14
-5
15
11
Grasshopper Club Zurich
14
-9
14
12
FC Winterthour
14
-25
6
Tour final
Tour de relégation
Les derniers matches
Coup d’envoi
samedi
29 novembre 2025 à 18:00
Stade
Zurich, Suisse
Stade du Letzigrund
Capacité
26 104
Partager
Suivez-nous
Vous avez trouvé une erreur?
Signalez-la
Mentionné dans cet article
FC Zurich
Grasshopper Club Zurich
Super League
Articles les plus lus
Articles les plus lus
Mentionné dans cet article
FC Zurich
Grasshopper Club Zurich
Super League