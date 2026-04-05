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Super League
Super League: FC Zurich - FC Lugano (11.04.2026)
FC Zurich
Dès 18:00
FC Lugano
FC Zurich
Dès 18:00
Vs
FC Lugano
Diffusé en direct sur
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Classement
Info
Super League 25/26, Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
31
37
71
2
FC St-Gall
31
23
56
3
FC Bâle
31
8
52
4
FC Lugano
31
10
51
5
FC Sion
31
9
46
6
Young Boys
31
5
46
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification Ligue Europa de l'UEFA
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Coup d’envoi
samedi
11 avril 2026 à 18:00
Stade
Zurich, Suisse
Stade du Letzigrund
Capacité
26 104
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