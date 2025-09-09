DE
Home
Sport
Football
Super League
Super League: FC Winterthour - FC Sion (14.09.2025)
FC Winterthour
Dès 14:00
FC Sion
FC Winterthour
Dès 14:00
Vs
FC Sion
Diffusé en direct sur
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Classement
Info
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
5
7
13
2
FC St-Gall
5
9
12
3
FC Bâle
5
2
9
4
FC Lucerne
5
1
8
4
Young Boys
5
1
8
6
FC Sion
4
4
7
7
FC Zurich
5
-2
7
8
Grasshopper Club Zurich
5
-2
3
9
FC Lausanne-Sport
4
-2
3
10
FC Lugano
4
-5
3
11
Servette FC
4
-5
2
12
FC Winterthour
5
-8
2
Tour final
Tour de relégation
Les derniers matches
Coup d’envoi
dimanche
14 septembre 2025 à 14:00
Stade
Winterthur, Suisse
Stadion Schützenwiese
Capacité
9 450
