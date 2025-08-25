DE
Super League: FC Thoune - Grasshopper Club Zurich (30.08.2025)
FC Thoune
Dès 18:00
Grasshopper Club Zurich
FC Thoune
Dès 18:00
Vs
Grasshopper Club Zurich
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Classement
Info
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
4
7
12
2
FC St-Gall
4
8
9
3
FC Sion
3
5
7
4
FC Lucerne
4
1
7
5
FC Bâle
4
1
6
6
Young Boys
4
-1
5
7
FC Zurich
4
-4
4
8
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zurich
4
-2
2
11
FC Winterthour
4
-6
2
12
Servette FC
3
-5
1
Tour final
Tour de relégation
Les derniers matches
Coup d’envoi
samedi
30 août 2025 à 18:00
Stade
Thun, Suisse
Stockhorn Arena
Capacité
10 398
