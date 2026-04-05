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Super League 25/26, Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
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31
37
71
2
FC St-Gall
FC St-Gall
31
23
56
3
FC Bâle
FC Bâle
31
8
52
4
FC Lugano
FC Lugano
31
10
51
5
FC Sion
FC Sion
31
9
46
6
Young Boys
Young Boys
31
5
46
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification Ligue Europa de l'UEFA
Les derniers matches
Coup d’envoi
samedi
11 avril 2026 à 20:30
Stade
Thun, Suisse
Stockhorn Arena
Capacité
10 398
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