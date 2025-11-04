DE
FR
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
Sport
Football
Super League
Super League: FC St-Gall - Young Boys (09.11.2025)
FC St-Gall
Dès 16:30
Young Boys
FC St-Gall
Dès 16:30
Vs
Young Boys
Diffusé en direct sur
Pariez Maintenant!
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Classement
Info
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
12
11
28
2
FC Bâle
12
7
22
3
FC St-Gall
11
12
21
4
Young Boys
12
-1
19
5
FC Sion
12
3
18
6
FC Lucerne
12
5
17
7
FC Lugano
11
-1
16
8
FC Lausanne-Sport
12
4
15
9
Servette FC
12
-4
14
10
FC Zurich
12
-7
13
11
Grasshopper Club Zurich
12
-10
10
12
FC Winterthour
12
-19
6
Tour final
Tour de relégation
Les derniers matches
Coup d’envoi
dimanche
09 novembre 2025 à 16:30
Stade
Saint-Gall, Suisse
Kybunpark
Capacité
19 456
Partager
Suivez-nous
Vous avez trouvé une erreur?
Signalez-la
Articles les plus lus
Articles les plus lus