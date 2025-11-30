DE
FC St-Gall
Dès 20:30
FC Zurich
FC St-Gall
Dès 20:30
Vs
FC Zurich
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
14
11
31
2
FC St-Gall
14
12
27
3
Young Boys
14
7
25
4
FC Bâle
14
6
23
5
FC Lugano
15
-1
23
6
FC Sion
15
3
21
7
FC Zurich
15
-5
20
8
FC Lucerne
15
2
18
9
FC Lausanne-Sport
14
3
16
10
Servette FC
14
-5
15
11
Grasshopper Club Zurich
15
-10
14
12
FC Winterthour
15
-23
9
Tour final
Tour de relégation
Les derniers matches
Coup d’envoi
samedi
06 décembre 2025 à 20:30
Stade
Saint-Gall, Suisse
Kybunpark
Capacité
19 456
