FC Sion
FC Sion
Dès 16:30
Young Boys
Young Boys
FC Sion
FC Sion
Dès 16:30
Vs
Young Boys
Young Boys
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
15
10
31
2
FC St-Gall
FC St-Gall
15
12
28
3
Young Boys
Young Boys
15
7
26
4
FC Bâle
FC Bâle
15
6
24
5
FC Lugano
FC Lugano
15
-1
23
6
FC Sion
FC Sion
15
3
21
7
FC Zurich
FC Zurich
15
-5
20
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
15
4
19
9
FC Lucerne
FC Lucerne
15
2
18
10
Servette FC
Servette FC
15
-5
16
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
15
-10
14
12
FC Winterthour
FC Winterthour
15
-23
9
Tour final
Tour de relégation
Les derniers matches
Coup d’envoi
dimanche
07 décembre 2025 à 16:30
Stade
Sion, Suisse
Stade de Tourbillon
Capacité
14 283
