DE
FR
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
Sport
Football
Super League
Super League: FC Sion - FC Thoune (25.10.2025)
FC Sion
Dès 18:00
FC Thoune
FC Sion
Dès 18:00
Vs
FC Thoune
Diffusé en direct sur
Pariez Maintenant!
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Classement
Info
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
9
6
19
2
FC Bâle
9
9
18
3
FC St-Gall
9
8
18
4
FC Sion
9
4
15
5
Young Boys
9
-2
14
6
FC Lucerne
9
1
13
7
FC Lugano
9
-2
13
8
FC Zurich
9
-3
13
9
FC Lausanne-Sport
9
1
9
10
Grasshopper Club Zurich
9
1
9
11
Servette FC
9
-5
8
12
FC Winterthour
9
-18
2
Tour final
Tour de relégation
Les derniers matches
Coup d’envoi
samedi
25 octobre 2025 à 18:00
Stade
Sion, Suisse
Stade de Tourbillon
Capacité
14 283
Partager
Suivez-nous
Vous avez trouvé une erreur?
Signalez-la
Articles les plus lus
Articles les plus lus